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بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا مستعدة لرفع العقوبات على إيران

  • 15 حزيران 2026
  • 02:23
بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا مستعدة لرفع العقوبات على إيران

خبرني - قالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا الأحد إنها مستعدة لرفع العقوبات المفروضة على إيران ردا على خطوات تتعلق ببرنامجها النووي، وذلك بعد توصل الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية إلى اتفاق لإنهاء الحرب بينهما.

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، ليل الأحد- الاثنين، التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران عقب محادثات مكثفة.

وقال شريف عبر حسابه على "إكس"، إن الجانبين أعلنا الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.

وأشار إلى أن مراسم التوقيع الرسمية ستعقد الجمعة 19 حزيران في سويسرا.

وبيّن أنه مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ، سيعمل الوسطاء على تسهيل سلسلة من الاجتماعات خلال هذا الأسبوع.

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