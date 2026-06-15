من الحصار إلى الأموال المجمدة.. إيران تنشر تفاصيل الاتفاق

خبرني - كشفت وكالة "مهر" الإيرانية تفاصيل مسودة مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، والتي تتألف من 14 بنداً وتشكل الإطار الأولي للاتفاق الذي أعلن الطرفان التوصل إليه بعد أشهر من المفاوضات والوساطات الإقليمية والدولية.

وبحسب الوكالة، تنص المسودة على رفع كامل الحصار البحري الأميركي المفروض على إيران خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً، إلى جانب إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية وفق ترتيبات تنظيمية تشرف عليها طهران.

كما تتضمن الوثيقة تعليق العقوبات الأميركية المفروضة على مبيعات النفط والبتروكيماويات الإيرانية، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة أوسع من رفع العقوبات الاقتصادية والمالية، بحسب رويترز.



أموال مجمدة ومفاوضات نووية

وأشارت المسودة إلى الإفراج عن 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة خلال فترة المفاوضات، على أن يتاح نصف هذا المبلغ قبل بدء المرحلة النهائية من المحادثات.

وبحسب "مهر"، فإن المفاوضات النهائية لن تبدأ قبل الإفراج عن نصف الأموال المجمدة، وتعليق العقوبات النفطية، ورفع الحصار البحري، باعتبارها إجراءات لبناء الثقة بين الجانبين.

كما تنص الوثيقة على إجراء محادثات تمتد 60 يوماً بشأن القضايا النووية وآليات الرفع الكامل للعقوبات، في حين تستثني بشكل واضح برنامج إيران الصاروخي ودعمها للفصائل الحليفة في المنطقة من المفاوضات النهائية.



وقف الحرب وإعادة الإعمار

وتدعو المسودة إلى وقف فوري ودائم للحرب والعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، في خطوة تهدف إلى تثبيت التهدئة الإقليمية وتهيئة الظروف لتنفيذ الاتفاق.

كذلك، تتضمن الوثيقة بنداً يلزم الولايات المتحدة وحلفاءها بتقديم خطط لإعادة إعمار إيران بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار، لمعالجة التداعيات الاقتصادية التي خلفتها العقوبات والصراعات خلال السنوات الماضية.

غطاء دولي

وأفادت وكالة "مهر" بأن الاتفاق النهائي بين طهران وواشنطن سيحظى بتأييد رسمي من مجلس الأمن الدولي عبر قرار يصدر بعد استكمال إجراءات التوقيع والتنفيذ.

وتأتي هذه التسريبات بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التوصل إلى اتفاق، وسط ترقب دولي لنشر النص الكامل للمذكرة وتوضيح آليات تنفيذ بنودها خلال الأسابيع المقبلة.