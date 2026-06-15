أسعار النفط تهبط 4% بعد الإعلان عن اتفاق بين واشنطن وطهران

خبرني - تراجعت أسعار النفط العالمية بشكل ملحوظ، الأحد، عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وسط توقعات بانفراج التوترات في المنطقة واستئناف حركة الملاحة وإمدادات الطاقة بشكل طبيعي.

ووفقاً لوكالة رويترز، هبطت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 4% لتصل إلى 83.96 دولاراً للبرميل، بعد الإعلان عن الاتفاق بين واشنطن وطهران.

كما لامست العقود الآجلة للخام الأميركي أدنى مستوياتها عند 80.25 دولاراً للبرميل، في ظل تفاعل الأسواق مع الأنباء المتعلقة بالاتفاق وإمكانية فتح مضيق هرمز ورفع القيود التي أثرت على حركة التجارة النفطية.