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  • إيران: مذكرة التفاهم مع أمريكا أصبحت نهائية والتوقيع الرسمي الجمعة في جنيف

إيران: مذكرة التفاهم مع أمريكا أصبحت نهائية والتوقيع الرسمي الجمعة في جنيف

  • 15 حزيران 2026
  • 01:06
إيران مذكرة التفاهم مع أمريكا أصبحت نهائية والتوقيع الرسمي الجمعة في جنيف

خبرني - أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني أن نص مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، التي جرى التوصل إليها بوساطة إقليمية، أصبح بصيغته النهائية، مؤكداً أن مراسم التوقيع الرسمية ستُعقد يوم الجمعة المقبل في مدينة جنيف السويسرية.

وقال المسؤول الإيراني إن بلاده خاضت خلال الأيام الماضية محادثات مطولة مع كل من باكستان وقطر بشأن بنود مذكرة التفاهم، مشيراً إلى أن وفداً قطرياً أجرى، الأحد، ساعات من المباحثات في طهران لبحث الملاحظات الإيرانية على الوثيقة قبل اعتمادها بشكل نهائي.

وأضاف أن الحكومة الإيرانية ستنشر بنود مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة بعد التوقيع الرسمي عليها، لافتاً إلى أن طهران وضعت برامج وآليات خاصة لمراقبة تنفيذ واشنطن لتعهداتها والتزاماتها الواردة في الاتفاق.

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