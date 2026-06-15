*
الاثنين: 15 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • العالم
  • ترمب يعلن إبرام الاتفاق مع إيران وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري فوراً

ترمب يعلن إبرام الاتفاق مع إيران وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري فوراً

  • 15 حزيران 2026
  • 00:40
ترمب يعلن إبرام الاتفاق مع إيران وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري فوراً

خبرني - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم، اكتمال الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بنجاح، مؤكداً دخول الاتفاق حيز التنفيذ وبدء خطوات عملية لخفض التوتر في المنطقة.

وقال ترمب إن الاتفاق تم إبرامه رسمياً، مشيراً إلى أنه أصدر أوامر بالرفع الفوري للحصار البحري الأميركي المفروض على إيران، كما تم الاتفاق على فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة العالمية دون فرض رسوم عبور.

وأضاف أن سفن العالم بات بإمكانها استئناف الحركة عبر مضيق هرمز، داعياً شركات الشحن والطاقة إلى العودة للعمل بشكل طبيعي، قائلاً: "إلى سفن العالم.. شغّلوا محركاتكم وليتدفق النفط".

وهنأ ترمب جميع الأطراف على التوصل إلى الاتفاق، معتبراً أنه يشكل خطوة مهمة نحو استقرار المنطقة وتأمين حركة التجارة وإمدادات الطاقة العالمية، خصوصاً عبر مضيق هرمز الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

ترمب للبحارة وسفن العالم: شغلوا محركاتكم.. دعوا النفط يتدفق
ترمب للبحارة وسفن العالم: شغلوا محركاتكم.. دعوا النفط يتدفق
  • 2026-06-15 01:12
إيران: مذكرة التفاهم مع أمريكا أصبحت نهائية والتوقيع الرسمي الجمعة في جنيف
إيران: مذكرة التفاهم مع أمريكا أصبحت نهائية والتوقيع الرسمي الجمعة في جنيف
  • 2026-06-15 01:06
باكستان تعلن التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران ووقف فوري للعمليات
باكستان تعلن التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران ووقف فوري للعم...
  • 2026-06-15 00:23
أزمة بمطار بن غوريون.. الطائرات الأمريكية تهدد بإلغاء 2.4 مليون تذكرة
أزمة بمطار بن غوريون.. الطائرات الأمريكية تهدد بإلغاء 2.4 مليون تذكرة
  • 2026-06-15 00:19
مقتل 12 شخصا في تحطّم طائرة قفز مظلي في ولاية ميزوري الأميركية
مقتل 12 شخصا في تحطّم طائرة قفز مظلي في ولاية ميزوري الأميركية
  • 2026-06-15 00:10
مستشار المرشد الإيراني: حانت ساعة الصفر والمنصات تأخذ وضعية الإطلاق
مستشار المرشد الإيراني: حانت ساعة الصفر والمنصات تأخذ وضعية الإطلاق
  • 2026-06-14 23:18