منذر رياحنة ضمن لجنة تحكيم الإيمي الدولية 2026 في أبوظبي

خبرني - واصلت العاصمة الإماراتية أبوظبي تعزيز حضورها على خريطة صناعة الإعلام والترفيه العالمية، باستضافتها الجولة النصف النهائية من جوائز الإيمي الدولية 2026 للعام الخامس عشر على التوالي، وسط مشاركة نخبة من أبرز صناع الدراما والتلفزيون من مختلف أنحاء العالم.

وشهدت لجنة التحكيم هذا العام حضور عدد من الأسماء الفنية العربية البارزة، من بينهم الفنان الأردني منذر رياحنة، إلى جانب الفنان الهندي جولشان جروفر، وقيس الشيخ نجيب، وأميرة عبد العزيز، ومنال سلامة، وعادل أديب، وميساء مغربي، في خطوة تعكس تنامي الحضور العربي في أبرز المحافل الفنية الدولية.

ويأتي اختيار منذر رياحنة عضواً في لجنة التحكيم امتداداً لمسيرته الفنية المتميزة، خاصة ارتباطه بأحد أهم الإنجازات العربية في تاريخ جوائز الإيمي الدولية من خلال مشاركته في بطولة مسلسل «الاجتياح»، الذي لا يزال يحتفظ بمكانته كأول وآخر عمل عربي يحصد جائزة الإيمي الدولية لفئة أفضل مسلسل تلفزيوني.

وشكل «الاجتياح» محطة مفصلية في تاريخ الدراما العربية، إذ تناول قضايا إنسانية ووطنية برؤية درامية عميقة، تحت إدارة المخرج التونسي الراحل شوقي الماجري، الذي يُعد من أبرز الأسماء التي تركت بصمة مؤثرة في صناعة الدراما العربية.

وتؤكد استضافة أبوظبي المتواصلة لهذه المرحلة المهمة من جوائز الإيمي الدولية المكانة المتنامية التي تحظى بها الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للإبداع والإنتاج الإعلامي، فضلاً عن دورها في تعزيز التبادل الثقافي وتطوير الشراكات بين صناع المحتوى حول العالم.

وتُعد مرحلة التحكيم النصف النهائي من أهم مراحل جوائز الإيمي الدولية، حيث تخضع الأعمال المشاركة لعمليات تقييم دقيقة وسرية قبل إعلان القائمة النهائية للترشيحات في سبتمبر المقبل.

ومن المنتظر أن يُقام حفل توزيع جوائز الإيمي الدولية في مدينة نيويورك يوم 23 نوفمبر 2026، لتكريم أفضل الإنتاجات التلفزيونية التي تم إنجازها خارج الولايات المتحدة.

