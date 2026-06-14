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  • بيان شكر وعرفان من جمعية موآب الخيرية وعشائر الكرك في الزرقاء

بيان شكر وعرفان من جمعية موآب الخيرية وعشائر الكرك في الزرقاء

  • 14 حزيران 2026
  • 23:42
بيان شكر وعرفان من جمعية موآب الخيرية وعشائر الكرك في الزرقاء

خبرني - تتقدم جمعية موآب الخيرية في محافظة الزرقاء، ممثلةً برئيسها الشيخ صالح الشمايلة وأعضاء الهيئة الإدارية والعامة، وباسم عشائر الكرك في محافظة الزرقاء، بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى جميع الجهات الرسمية والأمنية والشعبية، ولكل من ساهم في إنجاح الاحتفال الوطني الذي أُقيم على مسرح مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي في الزرقاء.

كما تعرب الجمعية عن بالغ امتنانها لعطوفة محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود، على رعايته الكريمة ودعمه المتواصل ومتابعته الحثيثة، والتي كان لها الدور البارز في إنجاح هذه المناسبة الوطنية وإخراجها بالصورة التي تليق بمحافظة الزرقاء وأبناء الوطن.

وتتوجه الجمعية بالشكر إلى أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، وقادة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ومديري الدوائر الرسمية والمؤسسات الحكومية، وشيوخ ووجهاء محافظة الزرقاء، وممثلي الهيئات والفعاليات الاجتماعية والثقافية، وكافة الحضور الكريم، تقديراً لمشاركتهم الفاعلة وما أبدوه من تعاون صادق يعكس روح الانتماء والولاء للوطن وقيادته الهاشمية الحكيمة.

لقد جسدت هذه المناسبة صورة وطنية مشرقة أكدت عمق التلاحم بين أبناء المجتمع الأردني، ورسخت معاني الوحدة الوطنية والتكاتف والتعاون، بما يعبر عن القيم الأصيلة التي يقوم عليها وطننا العزيز.

سائلين الله العلي القدير أن يحفظ الأردن آمناً مستقراً تحت ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الشيخ صالح الشمايلة
رئيس جمعية موآب الخيرية – الزرقاء

نيابةً عن أعضاء الهيئة الإدارية والعامة وعشائر الكرك في محافظة الزرقاء

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