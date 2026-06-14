التشكيلة المتوقعة لمنتخب تونس ضد السويد في كأس العالم

خبرني - يسعى رجال منتخب تونس لتسجيل انطلاقة قوية في كأس العالم 2026، عندما يلتقون ضد السويد، في مستهل مشوار المنتخبين بالبطولة.

وتبدأ مباريات منتخب تونس في كأس العالم 2026 بمواجهة قوية أمام السويد ضمن منافسات دور المجموعات، في لقاء يحظى باهتمام كبير من جماهير نسور قرطاج.

ويتطلع المنتخب التونسي لتحقيق نتيجة تمنحه دفعة مبكرة في سباق التأهل، بينما يدخل المنتخب السويدي المباراة بطموحات كبيرة لمنافسة قوية على صدارة المجموعة.

موعد مباراة تونس والسويد في كأس العالم 2026

وتقام مباراة تونس ضد السويد يوم الإثنين الموافق 15 يونيو/ حزيران 2026، على ملعب مونتيري في المكسيك.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 3 صباحًا بتوقيت تونس، 5 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، 6 صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل منتخب تونس ضد السويد في كأس العالم 2026

من المنتظر أن يعول مدرب «نسور قرطاج» على التشكيلة التالية خلال المواجهة أمام المنتخب الاسكندنافي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان (عبد المهيب الشامخ).

الدفاع: آدم عروس - منتصر الطالبي - عمر الرقيق.

وسط الميدان: يان فاليري – علي العابدي – راني خضيرة – إلياس السخيري.

الهجوم: حنبعل المجبري – أنيس بن سليمان – فراس شواط.

