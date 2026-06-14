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مستوطنون يحرقون ويحطمون 5 مركبات ويحاولون إحراق مسجد في رام الله

  • 14 حزيران 2026
  • 23:28
مستوطنون يحرقون ويحطمون 5 مركبات ويحاولون إحراق مسجد في رام الله

خبرني -أحرق مستوطنون، مساء الأحد، مركبة وحاولوا إحراق مسجد في قرية برقا شرق رام الله، كما أحرقوا مركبتين وحطموا أخريين خلال هجوم منفصل نفذوه على بلدة دير دبوان شرق رام الله.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت برقا وأضرمت النار في مركبة كانت متوقفة قرب مسجد النور، ما أدى إلى أضرار مادية فيها.

وقال رئيس مجلس قروي برقا إن المستوطنين حطموا أبواب المسجد وأشعلوا النار عند مدخله في محاولة لإحراقه، إلا أن الفلسطينيين تمكنوا من إخماد الحريق قبل امتداده إلى داخل المسجد، فيما فرّ المستوطنون من المكان.

أما في بلدة دير دبوان أوضحت "وفا" أن مجموعة من المستوطنين اقتحمت منطقة المراح قرب المدخل الغربي للبلدة، وأضرمت النار في مركبتين، كما حطمت مركبتين أخريين كانتا متوقفتين قرب أحد المساجد.

وأضافت أن المستوطنين فروا من المكان عقب تنفيذ اعتدائهم، فيما أتت النيران على المركبتين المحروقتين بالكامل، وتسببت بأضرار مادية كبيرة في المركبتين الأخريين، دون أن يبلغ عن إصابات.

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