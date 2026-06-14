ليس للترطيب فقط.. البطيخ قد يسهم في تعزيز صحة القلب

يُعرف البطيخ بقدرته على ترطيب الجسم خلال الطقس الحار، إذ يحتوي على نسبة ماء عالية جداً تصل إلى نحو 90–92% من مكوناته.

لكن فوائده قد تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك. إذ يمكن للبطيخ أن يسهم في تعزيز صحة القلب، وفق موقع "فيريويل هيلث".

مركب يعزز تدفق الدم

يرتبط كثير من فوائد البطيخ لصحة القلب بمركب طبيعي قد لا يعرفه كثيرون، وهو الحمض الأميني إل-سيترولين (L-citrulline).

وقالت اختصاصية التغذية جوانا كاتز إن البطيخ يعد من أغنى المصادر الطبيعية لهذا المركب، مبينة أن الجسم يستخدمه لزيادة مستويات حمض أميني آخر يُعرف باسم إل-أرجينين (L-arginine)، الذي يساعد بدوره على إنتاج أكسيد النيتريك.

فيما يلعب أكسيد النيتريك دوراً مهماً في إرخاء الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية، ما قد ينعكس إيجاباً على صحة القلب وضغط الدم.

تحسين وظائف الأوعية الدموية

في دراسة صغيرة شملت 17 شخصاً، تناول المشاركون 500 ملليلتر من عصير البطيخ يومياً لمدة أسبوعين، بينما حصلت مجموعة أخرى على مشروب بديل مماثل في السعرات الحرارية.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين شربوا عصير البطيخ سجلوا تحسناً في قدرة الأوعية الدموية على التمدد وتحسناً في بعض مؤشرات وظائف الأوعية الدقيقة، خصوصاً بعد ارتفاع مستويات السكر في الدم.

كما دعمت أبحاث أخرى هذه النتائج، إذ وجدت مراجعة علمية شملت 17 تجربة سريرية أن الاستهلاك المنتظم للبطيخ على المدى الطويل أسهم في تحسين مؤشرات تصلب الشرايين.

في حين يعتبر ذلك مهماً لأن تصلب الشرايين يرتبط بارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل السكتات الدماغية والنوبات القلبية.

"ليس علاجاً سحرياً"

ورغم النتائج المشجعة، حذرت كاتز من المبالغة في تقدير فوائد البطيخ. حيث شددت على أن "الأدلة العلمية لا تزال محدودة، كما أن بعض الدراسات لم تجد فوائد واضحة للبطيخ على صحة الأوعية الدموية".

فيما أردفت أنه "يمكن اعتبار البطيخ غذاء داعماً لصحة القلب، لكنه ليس علاجاً سحرياً لارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب".

عناصر غذائية أخرى

إلى جانب إل-سيترولين، يحتوي البطيخ على مجموعة من العناصر الغذائية التي تدعم صحة القلب، أبرزها الليكوبين وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تمتلك خصائص مضادة للالتهابات. وتكتسب هذه الخاصية أهمية خاصة لأن الالتهابات المزمنة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما يوفر البطيخ فيتامين "سي"، البوتاسيوم، والمغنيسيوم. وجميعها عناصر تلعب دوراً مهماً في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

أنماط غذائية أكثر صحة؟

تشير بعض الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتناولون البطيخ بانتظام يميلون إلى اتباع أنماط غذائية أكثر صحة بشكل عام.

ففي دراسة أميركية واسعة شملت بالغين وأطفالاً، تبين أن مستهلكي البطيخ سجلوا درجات أعلى في جودة النظام الغذائي مقارنة بغيرهم.

كما بينت النتائج أنهم يحصلون على كميات أكبر من الألياف الغذائية، البوتاسيوم، والمغنيسيوم، وفيتامين "أ"، والكاروتينات والليكوبين.