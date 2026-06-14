الكرك: توقيع اتفاقية لإقامة منحوتة بلواء القصر

خبرني - وقعت وزارة الثقافة الأحد، اتفاقيتين لتنفيذ مشروعين ثقافيين في لواء القصر شمال الكرك، بهدف تعزيز الحراك الثقافي وإبراز الهوية الثقافية والتراثية وتوفير بيئة داعمة للإبداع والعمل المجتمعي في اللواء الذي تم اختياره لواء للثقافة الأردنية لعام 2026.

وأبرمت الوزارة الاتفاقية الأولى مع بلدية طلال الجديدة في قضاء الموجب لدعم وتجهيز مكتبة ثقافية ورفدها بمجموعة متنوعة من الكتب والدوريات، فيما أبرمت الاتفاقية الثانية مع رابطة أبناء لواء القصر لإقامة منحوتة بعنوان (بوابة الثقافة – لواء القصر).

وقالت مساعد أمين عام وزارة الثقافة، مديرة ثقافة محافظة الكرك عروبة الشمايلة إن هذه المشاريع والمبادرات الثقافية، تأتي انسجاماً مع رؤية الوزارة في دعم البنية التحتية الثقافية في الألوية وتمكين المواطنين من الوصول إلى مصادر المعرفة.

وبينت أن دعم تجهيز مكتبة في بلدية طلال بقضاء الموجب يندرج في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزز المشهد الثقافي في القضاء، وتوفير بيئة معرفية تسهم في نشر ثقافة القراءة والاطلاع بين مختلف فئات المجتمع، مشيرة إلى أن المكتبات العامة تمثل حاضنة ثقافية ومعرفية تسهم في بناء الوعي وتنمية القدرات الفكرية والإبداعية لدى الأفراد.

وأوضحت أن إقامة منحوتة ثقافية في مدينة القصر تشكل حلقة وصل بين الماضي والحاضر والمستقبل، وتسهم في تعزيز المشهد الثقافي والجمالي والسياحي في اللواء وإبراز هويته الحضارية.

وأكد رئيس لجنة بلدية طلال رائد الخطاطبة خلال توقيعه الاتفاقية دعم وزارة الثقافة لهذا المشروع، مشيرا إلى أن المكتبة ستشكل إضافة نوعية للمشهد الثقافي في قضاء الموجب، وستوفر فضاءً مناسباً للقراءة والبحث والتعلم، بما يعزز حضور الكتاب في حياة المجتمع المحلي.

بدوره، نوه رئيس الهيئة الإدارية لرابطة شباب القصر علاء المجالي بجهود الوزارة في إبراز الهوية الثقافية والتراثية في لواء القصر بما يليق بمكانته كلواء للثقافة الأردنية، لافتا إلى ان "المنحوتة" تجسد التاريخ والهوية، وتسهم في بناء الذاكرة الجماعية للأجيال وترتقي بالذائقة الفنية والجمالية.

يشار إلى أن الوزارة وقعت في وقت سابق اتفاقية مع بلدية شيحان لإقامة شارع للثقافة في لواء القصر حيث تم الكشف مؤخرا على الموقع لتأهيله بما يليق بالمكان وتجميل المشهد الحضاري في اللواء .