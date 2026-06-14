أردنية ضمن قائمة فوربس لأقوى قادة التسويق في الشرق الأوسط 2026

خبرني - اختارت مجلة فوربس الشرق الأوسط الأردنية لينا شحادة - القيادية في الإيرادات والتسويق المدعوم بالذكاء الاصطناعي- ضمن قائمة "أقوى قادة التسويق في الشرق الأوسط 2026"، التي تضم نخبة من القيادات التنفيذية المسؤولة عن بناء العلامات التجارية، وقيادة النمو والتوسع التجاري في كبرى الشركات الإقليمية والعالمية.

وتشغل شحادة حالياً منصب الرئيس التنفيذي للتسويق والإيرادات CMRO في مجموعة GWC المدرجة في بورصة قطر، والتي تعد إحدى أكبر شركات الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد في المنطقة، وتدير عملياتها عبر دول الخليج العربي إضافة إلى هولندا.

وتتمتع شحادة بخبرة تمتد لأكثر من عقدين في مجالات التسويق الاستراتيجي والاتصال المؤسسي والتحول الرقمي ونمو الأعمال، حيث قادت حملات لبناء العلامات التجارية وتطوير الإيرادات في أكثر من 60 دولة عبر الشرق الأوسط وأوروبا والأسواق الناشئة.

وفي مجموعة GWC، تقود شحادة منظومة التسويق والإيرادات الرقمية للمجموعة، مع التركيز على توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو وتطوير تجربة العملاء ودعم التوسع في أسواق مستهدفة، إلى جانب تطوير المبادرات التجارية والرقمية التي تدعم نمو الأعمال وتُسرّع اكتساب العملاء من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي في عمليات التسويق والبيع وخدمة العملاء.

وحول هذا التكريم، تقول شحادة: “أفتخر بأنني من مخرجات التعليم الأردني، من مدارسه وجامعاته الحكومية. درست لاحقاً في المملكة المتحدة بعد أكثر من عشر سنوات من العمل، لكن التأثير الحقيقي في شخصيتي المهنية بدأ من الأردن. لقد أصبح العديد من خريجي الأردن قادة أعمال ورواد شركات ومؤسسات كبرى داخل المنطقة وخارجها. ويكفي أن أول استحواذ لشركة رقمية عالمية على شركة رقمية من الشرق الأوسط كان استحواذ Yahoo على شركة مكتوب الأردنية، في محطة شكلت علامة فارقة في تاريخ الاقتصاد الرقمي العربي، وهو ما يعكس حجم الكفاءات والابتكار اللذين قدمهما الأردن للمنطقة والعالم.”

وتضيف: "أتذكر في جامعة اليرموك عندما كنت أرى من نافذة قسم الفنون عبارة للملك الحسين، طيب الله ثراه: «الإنسان أغلى ما نملك». لم أكن أدرك عمق هذه العبارة حينها كما أفهمها اليوم. مع الوقت أدركت أنها لم تكن مجرد مقولة، بل فلسفة وطنية تؤمن بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية للأردن، وأن نجاح الأردنيين أينما كانوا ينعكس على وطنهم بصورة مباشرة وغير مباشرة."

وكانت شحادة قد انضمت إلى مجموعة GWC في آب 2025 بمنصب الرئيس التنفيذي للتسويق، قبل أن تتم ترقيتها إلى منصب الرئيس التنفيذي للتسويق والإيرادات CMRO، حيث تتولى الإشراف على التسويق والإيرادات الرقمية وعمليات Revenue Operations وتطوير النمو عبر مختلف القطاعات الخدمية للمجموعة.

وقبل انضمامها إلى مجموعة GWC شغلت شحادة منصب النائب الأول لرئيس المجموعة للتسويق والاتصال المؤسسي في مجموعة أسياد العُمانية، كما تولت سابقاً منصب الرئيس التنفيذي العالمي للتسويق في أرامكس، إضافة إلى مناصب قيادية عليا في قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنصب الرئيس التنفيذي للعمليات في ومضة كابيتال المتخصصة في الاستثمار في الشركات الناشئة.

كما أسست شركة “نواة للاتصال المؤسسي”، وكانت شريكاً مؤسساً في تطبيق “أولمبيا باس”، وهي متحدثة في منصة TEDx العالمية.

وتحمل شحادة درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال London Business School، وتتابع حالياً دراسة الدكتوراه في الاقتصاد السياسي وسياسات الذكاء الاصطناعي في جامعة باكنغهام بالمملكة المتحدة.

وحول دور الذكاء الاصطناعي في نمو الأعمال، تقول شحادة: "يساهم اليوم الذكاء الاصطناعي في أتمتة العديد من العمليات التسويقية والبيعية وعمليات خدمة العملاء بحيث أصبح بإمكان الشركات الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى العملاء والتوسع في الأسواق بكفاءة أعلى وتكلفة ووقت أقل، مما يمنحها فرصة أكبر للنمو والاستدامة".

وتضيف "كما يعيد الذكاء الاصطناعي صياغة العلاقة بين الشركات الكبرى والشركات الصغيرة. فمع انخفاض تكلفة اكتساب العملاء وخدمتهم، أصبح من المجدي اقتصادياً للشركات الكبرى تقديم خدماتها لشريحة أوسع من الشركات الصغيرة والمتوسطة، بينما تحصل هذه الشركات على إمكانية الوصول إلى بنية تحتية وشبكات وخبرات عالمية تساعدها على التوسع والوصول إلى أسواق جديدة".

وجاء اسم لينا شحادة من بين 7 أردنيين حصلوا على نفس اللقب من أصل 100 قائد عربي في المنطقة. وضمت القائمة فرح العلمي، الرئيس التنفيذي للاتصالات والتسويق في شركة Global Fertility Bnoon، والعاملة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، إلى جانب لينا شحادة بصفتها رئيسة التسويق والإيرادات في مجموعة GWC في قطر، وإسراء أحمد سحويل، رئيسة قسم التسويق في شركة HyperPay والعاملة في المملكة العربية السعودية.

كما تضمنت القائمة كرمة الطاهر، الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية والتسويق والاتصالات في شركة IHCC والعاملة في المملكة العربية السعودية، ومصطفى العمايرة، مدير التسويق والمبيعات في شركة مناجم الفوسفات الأردنية، وداليا الجعبري، الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية والنمو في مجموعة محمد وعبيد الملا والمستشفى الأميركي دبي في الإمارات العربية المتحدة.

وضمت القائمة كذلك أحمد خير، مدير التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية ورئيس التحول الرقمي في شركة FIVE Hotels and Resorts في الإمارات العربية المتحدة، تقديراً لإسهاماته في قيادة التحول الرقمي وتعزيز الأداء التسويقي للعلامة

