شظايا حرير يحتفي بتجربة الأديبة ميرنا حتقوة في المركز الثقافي الملكي

خبرني - أقام منتدى البيت العربي الثقافي بالتعاون مع المركز الثقافي الملكي بقاعة المؤتمرات،بالعاصمة عمان مساء السبت 13 حزيران 2026، حفل إشهار وتوقيع كتاب «شظايا حرير» للكاتبة والأديبة ميرنا حتقوة، وسط حضور لافت من الأدباء والشعراء والنقاد والمثقفين والإعلاميين، إلى جانب ممثلي الهيئات والمنتديات الثقافية وأفراد أسرة الكاتبة وأصدقائها والمهتمين بالشأن الأدبي.

وشكّل الحفل مساحة ثقافية للاحتفاء بالتجربة الأدبية والإنسانية للكاتبة ميرنا حتقوة، والوقوف عند مسيرتها في الكتابة والعمل الثقافي، وما قدمته من جهود في خدمة الثقافة والمثقفين، إلى جانب التعريف بإصدارها الجديد «شظايا حرير» وما يحمله من رؤى ومضامين أدبية وإنسانية.

وتولّى إدارة الحفل وتقديم فقراته الشاعر شفيق العطاونة، الذي رحّب بالحضور والمشاركين، ومهّد بأسلوبه الأدبي لفقرات الأمسية، مستعرضاً أهمية اللقاء بوصفه احتفاءً بالكلمة والإبداع، ومحطة جديدة في مسيرة الكاتبة ميرنا حتقوة، التي استطاعت أن تجمع بين الكتابة والعمل الثقافي والتواصل الفاعل مع الوسط الأدبي.

وكانت الكلمة الأولى لرئيس منتدى البيت العربي الثقافي الأستاذ صالح الجعافرة، الذي رحّب بالحضور والضيوف والمشاركين، وتحدث عن الأديبة ميرنا حتقوة بوصفها إنسانة وكاتبة وأديبة وناشطة ثقافية تمتلك حضوراً مؤثراً في المشهد الثقافي.

و ما تتميز به من روح إنسانية وعلاقات قائمة على المحبة والاحترام والتعاون،

كما تناول الجعافرة دورها في منتدى البيت العربي الثقافي، وما قدمته من جهود متواصلة في دعم رسالة المنتدى وتعزيز حضوره، مشيداً بعطائها وحرصها الدائم على أن تكون الثقافة جسراً للتواصل الإنساني، ومنبراً مفتوحاً أمام الكلمة الصادقة والتجارب الإبداعية الجادة.

كما تم عُرض فيلم أدبي توثيقي حمل عنوان «ميرنا حتقوة... انهمار الأبجدية»، استعرض جوانب من مسيرة الكاتبة الأدبية والثقافية والإنسانية، وتناول أبرز محطات حضورها في المشهد الثقافي، ضمن رؤية جمعت بين الصورة والكلمة والأداء الصوتي.

وجاء الفيلم من تصميم ومونتاج الشاعر عادل الخطيب، وبكلمات كتبها الشاعر محمد خضير، وأدّتها بصوتها الشاعرة الدكتورة وفاء جعبور، حيث أسهم تكامل النص والصورة والصوت في تقديم قراءة فنية لمسيرة ميرنا حتقوة، وما تمثله الكتابة في تجربتها من انفتاح على الإنسان والحياة وأسئلة الذاكرة والوجدان.

بعد ذلك، ألقى ضيف الشرف الشاعر والناقد الأستاذ الدكتور راشد عيسى كلمة تناول فيها تجربة الأديبة ميرنا حتقوة، متوقفاً عند عدد من ملامح مشروعها الكتابي وحضورها الثقافي، وما تمتلكه من قدرة على تحويل التفاصيل الإنسانية إلى نصوص نابضة بالإحساس والتأمل.

وتلت ذلك شهادة إبداعية قدّمها الشاعر محمد خضير، أضاء من خلالها على تجربة ميرنا حتقوة ومسيرتها في الكتابة والعمل الثقافي، مستعرضاً ملامح شخصيتها الأدبية والإنسانية، وما تتميز به نصوصها من لغة ذات حس وجداني، وقدرة على التقاط المشاعر والتفاصيل وصياغتها في قالب أدبي يحمل خصوصيتها الإبداعية.

وفي كلمتها، عبّرت الأديبة ميرنا حتقوة عن سعادتها بهذا اللقاء الذي جمعها بنخبة من الأدباء والمثقفين والأصدقاء، وقدّمت شكرها وتقديرها لكل من أسهم في تنظيم الحفل وإنجاحه، ولكل من شاركها الاحتفاء بإشهار كتابها الجديد.

وخصّت حتقوة والدتها وعائلتها بكلمات مؤثرة، تقديراً لما قدموه لها من دعم ومساندة خلال مسيرتها، كما شكرت رئيس منتدى البيت العربي الثقافي الأستاذ صالح الجعافرة وأسرة المنتدى، وجميع المشاركين والضيوف وممثلي الهيئات والمنتديات الثقافية.

وفي الختام، قدّمت الأديبة ميرنا حتقوة دروعاً وشهادات تكريمية للمشاركين والمساهمين في إنجاح حفل الاشهار، تقديراً لما قدموه من كلمات وشهادات وجهود فنية وتنظيمية أسهمت في إثراء المناسبة..

كما قدّمت درعاً تكريمياً إلى مدير المركز الثقافي الملكي الأستاذ وصفي الطويل، تقديراً لدور المركز الثقافي الملكي في احتضان الفعاليات الأدبية والفكرية، ودعمه المتواصل للحركة الثقافية والمبدعين،

وقدمت أيضا دروعا تكريمية للدكتور راشد العيسى والشاعر محمد خضير والشاعرة وفاء جعبور والشاعر شفيق العطاونه على مشاركتهم الثرية في التجربة الأدبية للكاتبة حتقوة والشاعر عادل الخطيب على التنظيم المتميز للحفل ودرعا تكريميا للإعلامية لينا العساف على جهودها في تغطية فعاليات منتدى البيت العربي وحفل توقيع المجموعة القصصية (شظايا حرير)

بدوره، كرّم منتدى البيت العربي الثقافي الأديبة ميرنا حتقوة بدرع تقديري قدّمه لها رئيس المنتدى صالح الجعافرة، احتفاءً بإشهار كتابها «شظايا حرير»، وتقديراً لعطائها الأدبي والثقافي،

وشهدت فقرة التكريم مشاركة عدد من الهيئات الثقافية، التي حرصت على تكريم الأديبة ميرنا حتقوة وتقديم الدروع التقديرية لها، تعبيراً عن الاعتزاز بتجربتها وإسهاماتها.

وقدّم الأستاذ حسان المجالي درعاً تكريمياً باسم الملتقى الأردني الوطني للثقافة، فيما قدّم الأستاذ أكرم أبو شهاب درع الجمعية الأردنية للعودة واللاجئين، وقدّم الكابتن رائد عساف درعاً باسم منتدى الفريق الإبداعي.

كما قدّمت الأديبة هيام ضمرة درع منتدى سماء الثقافة، فيما قدّم الأستاذ جروان المعاني درعاً تكريمياً باسم منتدى العشيات، وسط أجواء عبّرت عن روح التعاون والتكامل بين المؤسسات والهيئات الثقافية.

واختُتم الحفل بتوقيع الأديبة ميرنا حتقوة نسخاً من كتابها «شظايا حرير» للحضور، والتقاط الصور التذكارية مع المشاركين والضيوف،

وقد عكس الحضور والتفاعل مع فقرات الحفل المكانة التي تحظى بها الأديبة ميرنا حتقوة في الوسط الثقافي، وما نسجته خلال مسيرتها من علاقات إنسانية وأدبية قائمة على المحبة والتقدير والعطاء، ليكون إشهار «شظايا حرير» احتفاءً بكتاب جديد، وبمسيرة ثقافية جعلت من الأدب فضاءً للإنسان والجمال والوفاء.