*
الاحد: 14 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

ألمانيا تحقق فوزا عريضا على كوراساو في كأس العالم

  • 14 حزيران 2026
  • 22:01
ألمانيا تحقق فوزا عريضا على كوراساو في كأس العالم

خبرني - حقق المنتخب الألماني فوزا عريضا على كوراساو بنتيجة 7-1 في افتتاح مشواره في كأس العالم 2026، على ملعب "إن آر جي" في هيوستن ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وسجل للألمان فيليكس نميتشا (6)، نيكو شلوتربيك (38)، كاي هافيرتس (45+5) من ركلة جزاء و88)، جمال موسيالا (47) وناثانييل براون (68) والبديل دينيز أونداف (78)، فيما سجل ليفانو كومينينسيا (21) هدف كوراساو الوحيد.

وفي مشاركته الـ21 في المونديال كأكثر منتخب أوروبي يخوض النهائيات، وثاني أكثر المنتخبات عموما بعد البرازيل (23)، تمكن المنتخب الألماني من تحقيق الفوز في مباراته الافتتاحية بعدما فشل في ذلك في النسختين الماضيتين في قطر 2022 وروسيا 2018.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

التشكيلة المتوقعة لمنتخب تونس ضد السويد في كأس العالم
التشكيلة المتوقعة لمنتخب تونس ضد السويد في كأس العالم
  • 2026-06-14 23:35
مونديال 2026.. المغرب يكشف عن نواياه وينوي تحسين نتيجة 2022
مونديال 2026.. المغرب يكشف عن نواياه وينوي تحسين نتيجة 2022
  • 2026-06-14 23:21
ألمانيا ضد كوراساو.. أصغر دولة تدخل تاريخ المونديال
ألمانيا ضد كوراساو.. أصغر دولة تدخل تاريخ المونديال
  • 2026-06-14 21:44
الجعفري يعتلي منصة الذهب في الرباط ويتوج بلقب الدوري العالمي للكاراتيه
الجعفري يعتلي منصة الذهب في الرباط ويتوج بلقب الدوري العالمي للكاراتيه
  • 2026-06-14 20:41
ضربة جديدة لبرشلونة.. ريال مدريد يحسم صفقة كوكوريلا
ضربة جديدة لبرشلونة.. ريال مدريد يحسم صفقة كوكوريلا
  • 2026-06-14 20:07
الكرة الذهبية لكأس العالم.. هل يكسر مونديال 2026 هيمنة الرقم 10؟
الكرة الذهبية لكأس العالم.. هل يكسر مونديال 2026 هيمنة الرقم 10؟
  • 2026-06-14 19:51