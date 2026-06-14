ألمانيا ضد كوراساو.. أصغر دولة تدخل تاريخ المونديال

خبرني - سجل منتخب كوراساو اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ كأس العالم بإحراز أول هدف في تاريخه بالبطولة.

جاء ذلك بعدما هز منتخب كوراساو شباك ألمانيا في أول مباراة مونديالية بتاريخ الدولة الكاريبية، رغم أن عدد سكانها لا يتجاوز 158 ألف نسمة.

وحقق منتخب كوراساو إنجازاً استثنائياً بتسجيل أول أهدافه في كأس العالم أمام منتخب ألمانيا، بطل العالم 4 مرات، في الدقيقة 21 من مواجهة المنتخبين، عن طريق ليفانو كومينينسيا، ليمنح جماهيره لحظة تاريخية لن تُنسى.

والمفارقة أن هناك 52 مدينة ألمانية يفوق عدد سكانها إجمالي سكان كوراساو، الدولة الصغيرة التابعة لمملكة هولندا، والتي تعد الأصغر في تاريخ كأس العالم.

وأصبح منتخب كوراساو المنتخب رقم 11 من اتحاد الكونكاكاف الذي ينجح في التسجيل في كأس العالم.

وعلى مستوى القارات، لا يتفوق على الكونكاكاف في عدد المنتخبات التي سجلت أهدافاً بالمونديال سوى أوروبا بـ33 منتخباً وأفريقيا بـ12 منتخبا.

لم يتوقف الإنجاز عند هذا الحد، إذ أصبح كوراساو ثالث منتخب فقط ينجح في التسجيل أمام ألمانيا خلال ظهوره الأول في كأس العالم، بعد المغرب عام 1970 والجزائر عام 1982.

وفي سياق آخر، أفسدت كوراساو الليلة التاريخية لمانويل نوير، حارس مرمى ألمانيا، الذي أصبح بعمر 40 عامًا و79 يومًا، أكبر لاعب يمثل منتخب الماكينات في بطولة كبرى (كأس العالم أو كأس الأمم الأوروبية) عبر التاريخ.

وتجاوز نوير الرقم القياسي السابق المسجل باسم لوثار ماتيوس، الذي كان يبلغ 39 عامًا و91 يومًا عندما شارك أمام البرتغال في دور المجموعات من يورو 2000.