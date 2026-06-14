مسلسل «ممكن» الحلقة 11.. عودة نور إلى منزل عائلتها

خبرني - شهدت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل «ممكن» تطورات متسارعة، مع استمرار زياد في تتبع تفاصيل وفاة الطفلة رفيف، وعودة نور إلى منزل عائلتها وسط مفاجأة تنتظرها بعد سلسلة من المواجهات والضغوط.

حملت الحلقة 11 من المسلسل اللبناني «ممكن» تصاعدًا ملحوظًا في مسار الأحداث، مع مواصلة شخصية «زياد» البحث في ملابسات وفاة الطفلة «رفيف»، حيث قادته التحقيقات إلى خيوط جديدة زادت من غموض القضية، بينما قررت «نور» التعامل مع «مازن» بأسلوب مختلف بعد سلسلة الأزمات التي مرت بها.

نور تحت وطأة الضغوط

ركزت الحلقة على الحالة النفسية التي تعيشها «نور» بعد المواجهة الأخيرة التي جمعتها بـ«زياد»، وما تركته من مشاعر حزن نتيجة أسلوبه القاسي في التعامل معها.

وفي الوقت ذاته، حاولت «سلمى» و«سعاد» التخفيف من معاناتها ومساندتها خلال المرحلة الصعبة التي تمر بها. كما شهدت الأحداث عودة «سعاد» إلى العمل بقرار من «مازن»، وهو القرار الذي استقبلته بمشاعر مختلطة، بعدما اعتادت الأجواء العائلية داخل منزل «سلمى». وبعد تعافيها من آثار العنف الذي تعرضت له، وجدت نفسها مضطرة للعودة إلى العمل مجددًا.

شهدت الحلقة أيضًا مواجهة بين «نور» و«مازن»، بعدما هددته بمقطع فيديو يتعلق بـ«خالد»، أحد المقربين منه، مؤكدة أنها ستكشف محتواه إذا استمر في ملاحقتها أو الضغط عليها للعودة إلى العمل.

وتمكنت «نور» من تقليص نفوذ «مازن» عليها، في وقت واصل فيه «زياد» بحثه في قضية وفاة الطفلة «رفيف». وخلال متابعته للملف، تلقى اتصالًا من شخص مجهول أبلغه بأن القضية أكثر تعقيدًا مما تبدو عليه، الأمر الذي دفعه إلى التمسك أكثر بكشف الحقيقة.

بلاغ ضد زياد ومشاجرة داخل الملهى

على جانب آخر، وصل طليق «نور» إلى الملهى الليلي باحثًا عنها، وسأل العاملين عن مكان وجودها قبل أن يلتقي بـ«مازن». وسرعان ما تطور اللقاء إلى مشاجرة عنيفة بعد اكتشافه أن مازن كان السبب في عمل نور داخل الملهى.

وفي سياق متصل، تقدم «نجيب»، والد الطفلة «رفيف»، بشكوى إلى نقابة الأطباء، اتهم فيها «زياد» بإجراء عملية جراحية وهو في حالة سُكر، محملًا إياه مسؤولية وفاة ابنته.

مفاجأة تنتظر نور في منزل العائلة

واختُتمت أحداث الحلقة بعودة «نور» إلى منزل عائلتها لقضاء فترة من الراحة بعيدًا عن الضغوط التي أحاطت بها مؤخرًا، لكنها تلقت خبرًا صادمًا من والدها، بعدما أخبرها بأن طليقها خرج من السجن، لتجد نفسها أمام مواجهة جديدة قد تُحدث تحولًا كبيرًا في حياتها.

مواعيد عرض مسلسل «ممكن»

يُعرض المسلسل اللبناني «ممكن» يوميًا عبر قناة MBC ومنصة «شاهد»، عند الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

يضم مسلسل «ممكن» مجموعة من الفنانين، بينهم نادين نسيب نجيم، وظافر العابدين، وزينة مكي، وألان سعادة، وأنجو ريحان، وروديغ سليمان، ومروى خليل، وجورج شلهوب، وروان مجر، وملاك كنعان، ومنال طحان، ودالي جو صاروفيم، وطارق قنيش، وبلال الحموي، وزياد صليبا.

ويحمل العمل توقيع المنتج صادق أنور الصباح، ومن تأليف مجدي أمين ومنى الشيمي، وإخراج أمين درة.

قصة مسلسل «ممكن»

تدور أحداث المسلسل حول «زياد»، طبيب القلب المعروف الذي يعيش تحت وطأة ذكرى مؤلمة لطفلة لم يتمكن من إنقاذها، وهي الذكرى التي تواصل التأثير على حياته المهنية والشخصية.

وفي المقابل، تظهر «نور» كفتاة وجدت نفسها ضحية لأشخاص استغلوا أحلامها وسلبوها حق الاختيار، لتعيش واقعًا لم تخطط له. ومع تقاطع مساري الشخصيتين عبر سلسلة من التحديات والمواقف المعقدة، تتغير نظرتهما إلى كثير من الأمور، قبل أن يواجها اختبارات مصيرية قد تعيد رسم حياتيهما بالكامل.