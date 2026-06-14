بقبلات حارة.. كاتي بيري وليسا تجذبان أنظار الجماهير في كِأس العالم 2026 (فيديو)

خبرني - تحولت ليلة افتتاح كأس العالم 2026 في أمريكا إلى مهرجان موسيقي عالمي، بعدما تألق عدد من نجوم الغناء على المسرح، يتقدمهم كاتي بيري وليسا.

وأقيم الحفل على ملعب لوس أنجلوس في مدينة إنغلوود الأمريكية، وسط حضور جماهيري ضخم وأجواء احتفالية مبهرة، بمشاركة نخبة من نجوم الموسيقى العالمية، من بينهم أنيتا وريما وتايلا وفيوتشر والثنائي دان + شاي، إلى جانب عدد من الفنانين الذين أضفوا طابعًا استثنائيًا على الحدث.

وقدمت كاتي بيري الفقرة الرئيسية للحفل من خلال أداء أغنية "Wonder" من ألبومها الصادر عام 2024، حيث شاركها الغناء الطفل النرويجي تيوس لوكا في مشهد مؤثر حمل رسائل إنسانية عن الأمل والحفاظ على روح الطفولة والدهشة. وزاد العرض جمالًا مع ظهور أعلام المنتخبات المشاركة في البطولة، في لوحة بصرية لاقت إشادة واسعة من الجمهور.

من جانبها، أشعلت ليسا المسرح خلال تقديم أغنية "Goals"، إحدى الأغنيات الرسمية لكأس العالم 2026، بمشاركة النجمتين أنيتا وريما. وشهد العرض تفاعلًا جماهيريًا كبيرًا بفضل الأداء الحماسي والاستعراضات الراقصة التي رافقت الأغنية، لتصبح إحدى أبرز لحظات الحفل.

كما افتتح كل من تايلا وفيوتشر الأمسية بأداء أغنية "Game Time"، قبل انطلاق المباراة الافتتاحية بفترة قصيرة، في خطوة هدفت إلى رفع الحماس بين الجماهير وإضفاء أجواء احتفالية على الحدث الرياضي الأكبر عالميًا.

ويُعد حفل الولايات المتحدة ثالث احتفالات افتتاح كأس العالم 2026، بعد الحفل الذي استضافته المكسيك بمشاركة شاكيرا وجي بالفين وبورنا بوي، ثم حفل كندا الذي شهد عروضًا لعدد من النجوم، من بينهم إليانا ونورا فتحي وألانيس موريسيت ومايكل بوبليه.

ولفتت تايلا الأنظار بكونها الفنانة الوحيدة التي شاركت في أكثر من حفل افتتاح ضمن البطولة، بعدما سجلت حضورها في احتفاليتي المكسيك والولايات المتحدة، مؤكدة مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الموسيقى الصاعدات عالميًا.

وفي الوقت الذي استمتع فيه الجمهور بعروض الافتتاح، تتجه الأنظار إلى المباراة النهائية للبطولة، حيث من المنتظر أن تتصدر شاكيرا عرض الشوط الأول إلى جانب فرقة BTS ومادونا، في واحدة من أكثر الفقرات الفنية المرتقبة خلال مونديال 2026.