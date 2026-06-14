هاتف HUAWEI nova 15 Max الجديد كليًا يصل إلى الأردن بأكبر بطارية ومستويات استثنائية من التحمل والمتانة

خبرني - يعيش عشاق سلسلة هواتف nova في الأردن حالة من الحماس بعد إعلان هواوي أمس عن توفر هاتف HUAWEI nova 15 Max الجديد في الأسواق. وقد تم الكشف عن الجيل الجديد من هواتف nova خلال الحدث الذي أقيم في الأردن ليلة أمس والذي يوافق 14 يونيو، برعاية سعادة العين خليل الحاج توفيق، رئيس غرفة تجارة عمّان، وبحضور نخبة من الشركاء وممثلي قطاع الأعمال والإعلام.، حيث يعيد هاتف HUAWEI nova 15 Max تعريف مفهوم التحمل في الهواتف الذكية بفضل بطاريته الضخمة وتصميمه المتين. و قد صُمم الهاتف للمستخدمين الذين يبحثون عن أداء موثوق يدوم طوال اليوم دون أي تنازلات، حيث يجمع أحدث إصدار من سلسلة nova بين القوة والأناقة والابتكار في جهاز واحد بتصميم انسيابي. وسيكون HUAWEI nova 15 Max متاحًا للطلب المسبق حتى تاريخ 20 يونيو بسعر 279 دينار. بالاضافة إلى هدايا مميزة تصل إلى 100 دينار بالاضافة الى الدخول للسحب للفوز بإحدى الجوائز الآتية: تيشرت موقّع من النجم موسى التعمري، كرة قدم موقّعة من النجم موسى التعمري

HUAWEI Watch GT6 Pro ، او HUAWEI FreeClip 2 وذلك عبر المتاجر الرسمية لهواوي و شركاء التجزئة المعتمدين في مختلف أنحاء المملكة.



يأتي هاتف HUAWEI nova 15 Max مزودًا ببطارية HUAWEI Super Battery بسعة 8500 ملّي أمبير وهي الأكبر في الأردن، لتوفر سعة أكبر وعمر بطارية أطول مقارنةً بالجيل السابق. وأظهرت الاختبارات العملية أن الجهاز قادر على دعم تشغيل الفيديو بشكل متواصل لمدة تصل إلى 23 ساعة، ما يضمن أداءً موثوقًا طوال اليوم. كما يقدم الهاتف تقنية الشحن العكسي، التي تتيح للمستخدمين شحن أجهزة هواوي المتوافقة بكل سهولة أثناء التنقل، ليعمل الهاتف فعليًا كبطارية متنقلة محمولة.



صُمم هاتف HUAWEI nova 15 Max ليوفر مستوى عاليًا من المتانة، حيث حصل على شهادة SGS Premium Performance Mark لمقاومة السقوط بتصنيف خمس نجوم، ما يساعد على توزيع قوة الصدمات وتقليل خطر التلف الناتج عن السقوط اليومي. إضافةً إلى ذلك، تعتمد هواوي على تقنية إغلاق دقيقة في المفاصل الرئيسية لهيكل الجهاز للمساعدة في منع دخول الرمال والغبار، بينما يوفر تصنيف IP65 مقاومة موثوقة للماء والغبار للاستخدام اليومي.

ولعشاق التصوير، يأتي هاتف HUAWEI nova 15 Max مزودًا بكاميرا Ultra Vision بدقة 50 ميجابكسل مع مصفوفة ألوان RYYB، ما يعزز امتصاص



الضوء بنسبة 40%. وبالاقتران مع مستشعر كبير وفتحة عدسة F1.9، تستطيع الكاميرا التقاط صور ساطعة وغنية بالتفاصيل حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة، دون الحاجة إلى إضاءة إضافية.

وتتجسد التجربة بشكل أكبر من خلال شاشة OLED Eye Comfort مذهلة بقياس 6.84 بوصة، توفر عرضًا غامرًا مع استجابة سلسة وتكيف ذكي مع ظروف المشاهدة المختلفة. سواء أثناء الاستخدام في الخارج تحت أشعة الشمس الساطعة أو عند مشاهدة المحتوى لساعات طويلة ليلًا، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة مشاهدة مريحة وحيوية باستمرار. ومع سطوع ديناميكي يصل إلى 4000 شمعة، تضمن الشاشة إبرازًا أكثر سطوعًا، وتباينًا عميقًا، وتفاصيل غنية في كل مشهد.

