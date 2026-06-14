الجعفري يعتلي منصة الذهب في الرباط ويتوج بلقب الدوري العالمي للكاراتيه

خبرني - حقق نجم المنتخب الوطني الأردني للكراتيه، محمد الجعفري، إنجازاً جديداً للرياضة الأردنية بعد تتويجه بالميدالية الذهبية في منافسات وزن تحت 84 كغم ضمن الجولة الرابعة من بطولة الدوري العالمي الممتاز للكاراتيه (Karate 1 Premier League)، والتي استضافتها العاصمة المغربية الرباط بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي العالم.

وجاء تتويج الجعفري بالميدالية الذهبية بعد مشوار مميز قدم خلاله مستويات فنية عالية، تمكن من خلالها من بلوغ المباراة النهائية عقب سلسلة من الانتصارات القوية التي أكدت جاهزيته وقدرته على المنافسة في أعلى المستويات العالمية. كما نجح الجعفري في حسم المواجهة النهائية ليضيف إنجازاً جديداً إلى سجله الحافل بالنجاحات الدولية.

وشهدت المباراة النهائية حضور سعادة السفيرة الأردنية لدى المملكة المغربية، جمانة غنيمات، التي حرصت على مؤازرة أبطال المنتخب الوطني من المدرجات، قبل أن تقدم التهنئة للبطل محمد الجعفري عقب تتويجه بالميدالية الذهبية، في مشهد عكس الدعم المتواصل الذي يحظى به الرياضيون الأردنيون في مختلف المحافل الدولية.

ويُعد هذا الإنجاز امتداداً لسلسلة النجاحات التي تحققها الكراتيه الأردنية على الساحة العالمية، ويعكس حجم العمل الكبير الذي يبذله الاتحاد الأردني للكراتيه والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبون، كما يؤكد مكانة الأردن كأحد أبرز الدول المنافسة في رياضة الكراتيه على المستوى الدولي.