تقارير إعلامية: سحب الجنسية الكويتية من الفنان عبدالمحسن المهنا وشقيقه

خبرني - أفادت تقارير إعلامية بصدور قرار بسحب الجنسية الكويتية من الفنان عبد المحسن المهنا وشقيقه الملحن يوسف المهنا.

ويُعد عبد المحسن المهنا من أبرز الأصوات الغنائية في منطقة الخليج، حيث يمتلك مسيرة فنية طويلة امتدت لعقود وقدم خلالها أعمالًا حققت انتشارًا واسعًا وحضورًا بارزًا لدى الجمهور الخليجي والعربي. كما يُعرف شقيقه يوسف المهنا بإسهاماته في مجال التلحين، إذ تعاون مع عدد من نجوم الأغنية الخليجية وشارك في صناعة العديد من الأعمال الفنية الناجحة.

وأثار تداول الأنباء المتعلقة بسحب الجنسية تفاعلاً كبيرًا داخل الوسط الفني وبين المتابعين، الذين طالبوا بتوضيح رسمي يكشف تفاصيل القرار وأسبابه القانونية، خاصة في ظل عدم صدور معلومات رسمية بشأن الحالة الخاصة بالفنان وشقيقه حتى الآن.

وتأتي هذه التطورات في سياق الإجراءات التي تنفذها السلطات الكويتية لمراجعة بعض ملفات الجنسية، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لهذا الملف، وهو ما أدى خلال الفترة الماضية إلى صدور قرارات مشابهة شملت عددًا من الحالات المختلفة.

ورغم الانتشار الواسع للخبر، لا تزال التفاصيل الكاملة المتعلقة بوضع الفنان عبد المحسن المهنا وشقيقه يوسف المهنا محل متابعة واهتمام، في انتظار أي توضيحات أو بيانات رسمية إضافية تكشف ملابسات القرار وتداعياته خلال الفترة المقبلة.