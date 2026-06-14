بعد 14 ساعة من البحث.. خفر السواحل اليمنية تنقذ قاربا عرض بحر العرب

خبرني - أعلنت قوات خفر السواحل اليمنية نجاحها في إنقاذ قارب يقل 27 مسافرًا وبحارًا بعد عملية بحث استمرت 14 ساعة في عرض بحر العرب، عقب تعطل القارب وبقائه عالقًا لعدة أيام قبالة سواحل محافظة المهرة.

أفادت قوات خفر السواحل اليمنية، في بيان صدر الأحد، بأنها تمكنت من إنقاذ قارب تعرّض لعطل فني في عرض البحر قبالة سواحل محافظة المهرة، وكان على متنه 27 مسافرًا وبحارًا ظلوا عالقين في البحر لمدة أربعة أيام.

ونقل البيان عن مدير خفر السواحل في المهرة، العميد عبدالقادر المحضار، أن فرق البحث والإنقاذ استجابت لنداء استغاثة صادر من القارب المعروف باسم "السلطان مارينا"، بعد تعرضه لعطل فني على بعد نحو 65 ميلًا بحريًا من السواحل.

وأضاف أن عملية البحث والإنقاذ استمرت لأكثر من 14 ساعة متواصلة، قبل أن تتمكن الفرق من الوصول إلى القارب، وتأمين جميع من كانوا على متنه، ثم سحبه إلى ميناء نشطون بسلام.

وأوضح المحضار أن العملية نُفذت عبر تنسيق مشترك بين قوات خفر السواحل والسلطة المحلية والجهات ذات العلاقة، مع تسخير الإمكانات المتاحة لضمان نجاح المهمة والحفاظ على أرواح المسافرين والبحارة.

وأعرب البحارة والمسافرون الذين كانوا على متن القارب عن شكرهم وتقديرهم لفرق خفر السواحل وكافة الجهات التي شاركت في عملية الإنقاذ، تقديرًا لجهودهم في التعامل مع الحادثة وإعادتهم إلى اليابسة بسلام.