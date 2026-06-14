فيغلن يهاجم ترمب: ألقى بإسرائيل للكلاب وحوّلها إلى دولة تنتظر من ينقذها

خبرني - شنّ السياسي الإسرائيلي ورئيس حزب "زهوت" السابق موشيه فيغلن هجوماً حاداً على الرئيس الأميركي دونالد ترمب، معتبراً أن الأخير تخلّى عن إسرائيل كما فعل البريطانيون في مراحل سابقة من التاريخ.

وقال فيغلن إن "ترمب رمى بنا إلى الكلاب"، مضيفاً أن الإسرائيليين اعتقدوا في البداية أن الأميركيين حلفاء موثوقون، لكنهم سرعان ما تخلوا عنهم، على حد تعبيره.

وأضاف أنه حتى لو أدت السياسات الحالية إلى مكاسب اقتصادية أو عززت النفوذ الأميركي، فإن ذلك يتعارض مع الفكرة الأساسية التي قامت عليها إسرائيل، والتي تمثلت في استعادة "الشعب اليهودي" لسيادته وبناء نفسه كأمة مستقلة على أرضه.

وفي انتقاد مباشر للقيادة الإسرائيلية، قال فيغلن إن إسرائيل في السابع من أكتوبر لم يكن لديها "رئيس وزراء لشعب"، بل "رئيس وزراء لجماعة ما زالت تنتظر السيد الإقطاعي الذي يأتي بعصاه الغليظة لينقذها من الاضطهاد"، وفق وصفه.

وتأتي تصريحات فيغلن في ظل تصاعد الجدل داخل إسرائيل بشأن العلاقة مع الولايات المتحدة ومستقبل الاعتماد على الدعم الأميركي في الملفات الأمنية والاستراتيجية.