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ضربة جديدة لبرشلونة.. ريال مدريد يحسم صفقة كوكوريلا

  • 14 حزيران 2026
  • 20:07
ضربة جديدة لبرشلونة ريال مدريد يحسم صفقة كوكوريلا

خبرني - حسم ريال مدريد الإسباني تعاقده مع مواطنه الظهير الأيسر مارك كوكوريلا، في صفقة مفاجئة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقًا للصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، فإن مارك كوكوريلا، ظهير أيسر تشيلسي الإنجليزي الحالي، سينضم إلى ريال مدريد، ليصبح جزءًا من مشروع مدربه البرتغالي الجديد جوزيه مورينيو.

ويعمل ريال مدريد وتشيلسي على وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بشأن الشروط المالية، والذي من المتوقع إتمامه بعد كأس العالم 2026.

وبهذه الخطوة، يضمن النادي الإسباني وصول الظهير حتى قبل أن ترتفع قيمته السوقية في حال تألقه في البطولة.

كان كوكوريلا محط أنظار العديد من أندية أوروبا، لكن ريال مدريد حسم سباق ضمه في النهاية، متفوقًا على أندية مثل مواطنيه برشلونة وأتلتيكو مدريد، في صفقة مشابهة لصفقة البرتغالي برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي السابق.

وكان برشلونة وأتلتيكو يسعيان وراء كوكوريلا لأسابيع، لكن اهتمام ريال مدريد قلب الموازين رأسًا على عقب، ليفوز الملكي بصفقة ثمينة جديدة في مساعيه لإعادة بناء الفريق.

وسيحل كوكوريلا محل ألفارو كاريراس، الذي انضم الصيف الماضي من بنفيكا البرتغالي، وفران غارسيا، وفيرلاند ميندي، حيث يحتاج النادي إلى معالجة هذا التكدس من اللاعبين في الأيام المقبلة، بمجرد الانتهاء من صفقة ضم ظهير تشيلسي.

وينضم التعاقد مع كوكوريلا إلى كل من إبراهيما كوناتي ودينزل دومفريس وبرناردو سيلفا، الذين لم يُعلن عن أي منهم رسميا، كأولى الإضافات إلى تشكيلة جوزيه مورينيو.

ويأتي المشروع الثاني للمدرب البرتغالي في ملعب "سانتياغو برنابيو" مصحوبًا بتغيير جذري في الفريق، رغم أن الموسم الجديد سينطلق بعد شهرين من الآن.

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