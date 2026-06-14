قائد فريق حماية نصر الله.. مقتل القيادي البارز في حزب الله علي دقدوق

خبرني - أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل قائد حماية الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية بجنوب لبنان خلال نهاية الأسبوع الماضي.

ووفقا للجيش الإسرائيلي، فإن القيادي هو علي موسى دقدوق، أحد أبرز قادة حزب الله، والمسؤول السابق لـ"ملف الجولان".

وبحسب بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي فإن الغارة نفذت جنوب نهر الليطاني بجنوب لبنان.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أنه قتل في الغارة علي موسى دقدوق الذي وصفه بأنه "قائد بارز في تنظيم حزب الله".

وقال: "شغل دقدوق سلسلة من المناصب في التنظيم، وكان يشكل مركز معرفة رئيسيًا وصاحب خبرة عملياتية كبيرة".

وأضاف: "على مدار السنوات الأخيرة، عمل دقدوق على تنفيذ مخططات ضد الجيش الإسرائيلي ".

وذكر الجيش الإسرائيلي إنه من بين المناصب المختلفة التي تولاها دقدوق منصب "قائد فريق الحماية للأمين العام لحزب الله الذي تم القضاء عليه حسن نصر الله".

كما أشار إلى أنه تولى منصب قائد في وحدة "قوة الرضوان" وقائد في قسم العمليات في وحدة "نصر" والمسؤول عن وحدة المشاة في حزب الله.

وأشار الحيش الإسرائيلي الى أن دقدوق تولى أيضا منصب قائد "ملف الجولان"، وهو فرع عملياتي مسؤول عن تمركز التنظيم في سوريا، وإقامة بنى تحتية عسكرية بالقرب من حدود إسرائيل.

وقال: "كشف الجيش الإسرائيلي عن هذه الوحدة عام 2019".

وبحسب الجيش الإسرائيلي فإن "دقدوق قاد خلال السنوات الأخيرة معظم إجراءات الاستعداد القتالي في مواجهة قواتنا. وفي عام 2007 سُجن على يد الأمريكيين بعد أن قاد عملية اختطاف وإعدام خمسة جنود أمريكيين".

وقال: "يُعد ذلك تصفيةً مهمةً لقائد كبير آخر في حزب الله، وإغلاقًا لدائرة مهمة في مواجهة أحد أبرز منفذي العمليات ضد مواطني الكيان إسرائيل، وقوات الجيش الإسرائيلي، وحتى الجنود الأمريكيين".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه "سيواصل استهداف قادة تنظيم حزب الله".