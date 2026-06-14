الكرة الذهبية لكأس العالم.. هل يكسر مونديال 2026 هيمنة الرقم 10؟

خبرني - يبرز رقم لافت في النسخ الأخيرة من بطولة كأس العالم، يتعلق بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها أن الفائزين بجائزة أفضل لاعب بالمونديال في النسخ الخمس الأخيرة ارتدوا جميعهم القميص رقم 10 مع منتخباتهم.

البداية كانت مع الفرنسي زين الدين زيدان في مونديال 2006، ثم الأوروغواياني دييغو فورلان عام 2010، قبل أن يحصد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الجائزة في نسخة 2014.

وفي مونديال 2018، نال الكرواتي لوكا مودريتش الكرة الذهبية للبطولة، قبل أن يعود ميسي للفوز بها مجدداً في نسخة 2022 التي تُوج خلالها منتخب الأرجنتين باللقب.

المثير أن القاسم المشترك بين جميع هؤلاء النجوم لم يكن فقط الموهبة أو التأثير الفني، بل أيضاً ارتداء القميص رقم 10، الأكثر شهرة ورمزية في عالم كرة القدم.

ومع استمرار منافسات كأس العالم 2026، تساءلت صحيفة "ماركا" حول ما إذا كان الرقم 10 سيواصل سيطرته على الجائزة الفردية الأهم في البطولة، أم ينجح أحد النجوم الذين يرتدون أرقاماً أخرى في كسر سلسلة استمرت خمس نسخ متتالية.

يذكر أن النسخة الحالية من كأس العالم يظهر فيها العديد من نجوم كرة القدم بالرقم 10، أبرزهم ليونيل ميسي في المشاركة السادسة له بالبطولة، وأيضا كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا، وكذلك محمد صلاح قائد منتخب مصر.