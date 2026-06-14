التميمي: الموظفون المتميزون ركيزة نجاح شركة كهرباء إربد ومسيرتها الوطنية

خبرني - في إطار حرصها على ترسيخ ثقافة التميز وتحفيز الكفاءات، رعى المدير العام لشركة كهرباء إربد المهندس بشار التميمي حفل تكريم مجموعة من الموظفين عن تميزهم المثالي بأعمال ٢٠٢٥، تقديراً لجهودهم المتميزة وإسهاماتهم الفاعلة في تطوير العمل والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي.

وأكد التميمي، خلال الحفل، أن هذا التكريم يأتي تقديراً للعاملين الذين أثبتوا التزامهم المهني وتميزهم في أداء واجباتهم، مشيراً إلى أن المكرمين هم أصحاب رسالة مهنية سامية أسهمت في تقدم الشركة وتطورها، وانعكس عطاؤهم إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن الموظفين المكرمين يمثلون نموذجاً للمثابرة والإخلاص والانتماء المؤسسي، مؤكداً أن الشركة ستواصل نهجها في تكريم المتميزين وتحفيزهم، وأن هناك المزيد من برامج التكريم المستمرة لكل من يقدم أداءً كفؤاً ومتميزاً ويسهم في تحقيق أهداف الشركة ورسالتها.

وبيّن التميمي أن التكريم، رغم رمزيته، يحمل معاني كبيرة لدى إدارة الشركة التي تؤمن بأن الاستثمار الحقيقي يكمن في العنصر البشري، وتلتزم بدعم العاملين وتوفير البيئة المناسبة لتطويرهم مهنياً وتمكينهم من تعزيز قدراتهم ومهاراتهم بما ينعكس على جودة الأداء والخدمة.

وأشار إلى أن شركة كهرباء إربد، بما تمثله من مؤسسة وطنية رائدة، تواصل أداء دورها في خدمة المواطنين والمساهمة في مسيرة البناء والتحديث والتنمية، تحت الراية الهاشمية، مستندة إلى كفاءة كوادرها البشرية وإخلاصهم في أداء واجبهم الوطني والمهني.

وفي ختام الحفل، جرى توزيع شهادات التقدير والدروع التذكارية على الموظفين المكرمين، وسط أجواء سادتها مشاعر الفخر والاعتزاز بالإنجاز والعطاء، تأكيداً على نهج الشركة في ترسيخ ثقافة التميز والارتقاء المستمر بالأداء المؤسسي.