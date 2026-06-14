الطلاق والترمل يرفعان خطر الوفاة

خبرني - توصلت دراسة علمية حديثة إلى أن الأشخاص الذين يمرون بتجربة الطلاق أو فقدان الشريك قد يواجهون مخاطر أعلى تتعلق بالصحة النفسية والجسدية، مقارنة بمن يظلون في علاقات زوجية مستقرة.

الدراسة التي نُشرت في مجلة "BMJ Public Health" تقول إن الباحثين في النرويج حلّلوا بيانات صحية وطنية طويلة الأمد شملت نحو 20 ألف شخص في 3 مجموعات رئيسية، تمت متابعتهم بين عامي 1984 و2019، وكانوا جميعًا متزوجين أو يعيشون مع شريك في بداية الدراسة.

وجرى تصنيف المشاركين إلى 3 فئات: متزوجون أو يعيشون مع شريك، مطلقون أو منفصلون، وأرامل، مع مراجعة سجلات الوفاة حتى شهر يناير/ كانون الثاني من عام 2020، وفق ما أوضحته الدراسة.

وأظهرت النتائج أن الطلاق أو الانفصال كان مرتبطًا بشكل متكرر بارتفاع معدلات الوفيات عبر مختلف مراحل الدراسة، مقارنة بالأشخاص الذين استمروا في علاقاتهم الزوجية.

وأشارت الدراسة إلى أن هذا الارتباط ظل قائمًا حتى بعد أخذ عوامل مثل العمر والجنس والحالة الصحية والعادات الصحية ومستوى الشعور بالوحدة في الاعتبار.

وبيّنت النتائج أن الترمل ارتبط أيضًا بزيادة في خطر الوفاة بنحو 14%، رغم أن هذا التأثير كان أوضح في الفترات المبكرة من الدراسة.

وأوضحت الدراسة أن العلاقة بين الانفصال وارتفاع خطر الوفاة كانت أكثر وضوحًا في بعض المراحل، مع تسجيل ارتباط ذي دلالة إحصائية لدى النساء بشكل خاص خلال الفترة الثانية من التحليل.

ورغم هذه النتائج، شدد الباحثون على أن الدراسة تُظهر ارتباطًا إحصائيًا ولا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة بين العيش منفردًا وارتفاع خطر الوفاة، مؤكدين أن عوامل متعددة قد تؤثر في هذا السياق.

وأشار معدّو الدراسة إلى أن هذه النتائج تسلط الضوء على أهمية معالجة العزلة الاجتماعية في السياسات الصحية والممارسة الطبية، بهدف الحد من الوفيات القابلة للوقاية.

وفي تعليق علمي منفصل، قال البروفيسور إم. ديفيد رَّد من جامعة ممفيس، إن هذه النتائج تؤكد ما هو معروف منذ عقود، وهو أن الوحدة لها تأثيرات كبيرة على الصحة الجسدية والنفسية، مشيرًا إلى أن العلاقات الإنسانية تُعد عنصرًا أساسيًا في الصحة وطول العمر.

وأضاف أن هذه النتائج تكتسب أهمية خاصة في ظل تزايد العزلة الاجتماعية المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، رغم أن الدراسات من هذا النوع تبقى محدودة في قدرتها على تحديد علاقة سببية مباشرة.

واختتم الباحثون بأن الدراسة، التي امتدت لأربعة عقود تقريبًا، تقدم مساهمة مهمة في فهم العلاقة بين الروابط الاجتماعية والصحة العامة، مع التأكيد على أن الدعم الاجتماعي قد يلعب دورًا وقائيًا مهمًا في تقليل المخاطر الصحية.