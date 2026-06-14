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حقيقة سحب الجنسية الكويتية من الروائي طالب الرفاعي

  • 14 حزيران 2026
  • 19:08
حقيقة سحب الجنسية الكويتية من الروائي طالب الرفاعي

خبرني - تداولت تقارير غير رسمية أن السلطات الكويتية أصدرت قرارًا بسحب الجنسية من الروائي طالب الرفاعي ضمن قائمة تضم 2193 شخصًا، دون صدور بيان رسمي يوضح تفاصيل الحالات الفردية حتى الآن.

كشفت تقارير إعلامية عن صدور قرار بسحب الجنسية الكويتية من الروائي طالب الرفاعي، ضمن حزمة من القرارات والمراسيم المرتبطة بملفات الجنسية، في حين لم تصدر أي بيانات رسمية حتى لحظة إعداد هذا الخبر بشأن تفاصيل كل حالة على حدة أو الأسباب المتعلقة بالروائي المذكور.

وأشارت التقارير إلى أن اسم الروائي طالب الرفاعي ورد ضمن قائمة تضم 2193 شخصًا تم سحب الجنسية الكويتية منهم، مع استمرار غياب التوضيحات الرسمية التفصيلية الخاصة بكل اسم على حدة، بينما تتواصل الإجراءات الإدارية والقانونية ذات الصلة وفق القواعد المعمول بها.

يُعد طالب الرفاعي أحد الأسماء البارزة في المشهد الأدبي الكويتي والعربي، وهو مؤسس الملتقى الثقافي في الكويت، كما ترأس لجنة تحكيم الجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر العربية) عام 2009، وقدم خلال مسيرته عددًا من الأعمال الروائية والقصصية، إلى جانب مساهماته في دعم الحركة الثقافية عبر مبادرات وفعاليات أدبية حظيت بحضور عربي واسع.

أثار تداول خبر سحب الجنسية من الروائي الكويتي تفاعلًا في الأوساط الثقافية والإعلامية، حيث تم تداول اسمه على نطاق واسع بين المهتمين بالشأن الأدبي، وسط نقاشات حول تداعيات القرار على المشهد الثقافي في الكويت.

وفي سياق متصل، علّق الكاتب والروائي إبراهيم عبد المجيد على الخبر، قائلًا إن طالب الرفاعي يُعد من أبرز الوجوه الثقافية في الكويت والعالم العربي، معربًا عن أمله في إعادة النظر في القرار المتداول.

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