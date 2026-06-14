بسبب التوترات مع إيران: الجيش الإسرائيلي يُغيّر تعليمات قيادة الجبهة الداخلية

خبرني - اعلن الجيش الاسرائيلي ع تغير تعليمات الجبهة الداخلية بعد تقييم الوضع، وتم اتخاذ قرار بتغيير سياسة الدفاع لقيادة الجبهة الداخلية ابتداءً من اليوم (الأحد)، 14 يونيو 2026 الساعة 6:00 مساءً وحتى يوم الاثنين (الاثنين)، 15 يونيو 2026 الساعة 8:00 مساءً.

واضاف الجيش الاسرائيلي وفقا لصحيفة معاريف الاسرائيلية"في إطار التغييرات، تقرر السماح بممارسة الأنشطة بشكل كامل مع تحديد عدد الحضور في التجمعات بما لا يزيد عن 5000 شخص في جميع مناطق البلاد باستثناء منطقة خط المواجهة.

وأما في منطقة خط المواجهة، فتُسمح بممارسة الأنشطة بشكل جزئي دون تغيير في الإرشادات.

وعقب الهجمات الاسرائيلية في الضاحية الجنوبية اللبنانية، أجرى رئيس الأركان، اللواء إيال زامير، تقييمات مستمرة للوضع مع جميع قادة الجيش الاسرائيلي وصرّح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنه "وفقًا لتقييمات الوضع، يستعد الجيش لاحتمال إطلاق النار على إسرائيل في الساعات القادمة من قبل ايران".

واضاف"حتى الآن، لا يوجد أي تغيير في تعليمات قيادة الجبهة الداخلية. وفي حال حدوث أي تغييرات، سيتم إبلاغ الجمهور بذلك. لن يتسامح الجيش الإسرائيلي مع إطلاق النار على إسرائيل".

وقالت القناة 14 العبرية ان التقديرات في "إسرائيل" ترجّح أن تشن إيران هجومًا ردًا على قصف الضاحية الجنوبية لبيروت.