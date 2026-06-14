توجه لاطلاق رؤية التحول الاستراتيجي للمدن الصناعية الاردنية

خبرني - على مدار ثلاثة أيام من الاجتماعات المشتركة بين مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الاردنية والادارة التنفيذية اعلنت شركة المدن الصناعية الاردنية اليوم عن التوجه لإطلاق رؤية التحول الاستراتيجي للشركة قريبا والتي ستتصدرها برامج التحول من مطور عقاري إلى مطور منظومات متكاملة تشمل التطوير الصناعي والسياحي والخدمات اللوجستية في خطوة تعتبر الاولى من نوعها نحو التطوير والتحديث لتعزيز مكانة المدن الصناعية الاردنية محليا وعربيا ودوليا.

ووفق بيان اليوم فإن الشركة ناقشت الرؤية الجديدة التي يتوقع إطلاقها خلال نهاية العام الحالي وذلك خلال الاجتماع الذي عقد بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام والإدارة التنفيذية للشركة وعدد من الخبراء في مجالات التطوير الاستراتيجي والإداري والتي تتضمن استراتيجية الشركة للخمسة اعوام القادمة والجدول الزمني للتحول (مرحلة التأسيس والانطلاق) إضافة إلى مناقشة مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) المقترحة وإدارة المخاطر والتحديات المتوقعة.



وناقش المجتمعون الخطة الترويجية للشركة وافضل الطرق للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة فضلا عن التحول إلى الرقمنة وتعزيز الحضور الرقمي في كافة المنصات المحلية والعربية والدولية.

ووفق رئيس مجلس إدارة الشركة سعادة السيد عبيد ياسين فإن التحول الذي تقوده الشركة قريبا يمهد لتحول استراتيجي في مسار الشركة نحو الاستثمار في مجالات متعددة مستفيدة من التطور الذي وصلت إليه المدن الصناعية الاردنية اليوم يحقق عوائد استثمارية متميزة توفر الاستدامة لموارد الشركة والحفاظ عليها وتعزيز الانفاق الرأسمالي على المشاريع الحالية بهدف تقديم أفضل الخدمات المقدمة للمستثمرين.

من جانبه كشف عطوفة مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية السيد عدي عبيدات أن التحول سيعزز من مفهوم الإدارة العصرية للمدن الصناعية بمفهومها الشمولي وقدرتها على ادارة قطاعات استراتيجية تعزز من قدرة الشركة للتحول نحو الاستثمار في قطاعات واعدة تحقق متطلبات قاعدة كبيرة من المستثمرين وفق أفضل الممارسات الدولية وبما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة.

وأكد أن الإدارة التنفيذية للشركة اطلعت المجلس على أبرز الخطط التنفيذية التي ستقود التحول والتي تهدف إلى الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل الكفاءات الوظيفية اللازمة فضلا عن الاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال بما يعزز مكانة المدن الصناعية الاردنية كركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني.

يذكر أن رؤية التحول الاستراتيجي لشركة المدن الصناعية الاردنية تأتي بالتزامن مع نهضة اقتصادية تقودها المدن الصناعية الاردنية في مختلف محافظات المملكة والتي وصل عددها إلى 9 مدن صناعية تضم مايقارب 1000 شركة صناعية بحجم استثمار يزيد عن 3.5 مليار دينار وفرت مايقارب 65 الف فرصة عمل.