باكستان تعلن إصابة جديدة بـ(جدري القردة) في كراتشي

خبرني - أعلنت إدارة الصحة الإقليمية في باكستان تسجيل إصابة جديدة مؤكدة بفيروس جدري القردة في مدينة كراتشي الساحلية التابعة لإقليم السند.

وأوضح مسؤولو وزارة الصحة أن الفحوص المخبرية أكدت إصابة أربعيني بالفيروس، ويخضع حاليًا للعلاج والمراقبة الطبية في أحد مستشفيات المدينة. وما يثير قلق السلطات الطبية هو عدم وجود تاريخ سفر حديث للمريض، ما يعزز المخاوف من بدء انتقال العدوى محليًا.

وبتسجيل هذه الإصابة، يرتفع إجمالي الإصابات بجدري القردة هذا العام إلى 10 في كراتشي، و35 إصابة في عموم إقليم السند، الذي شهد أيضًا تسجيل 9 وفيات على الأقل جراء المرض.

ودفع هذا التطور السلطات الصحية إلى تشديد تدابير المراقبة والوقاية، وتفعيل خطط تتبع المخالطين لاحتواء الفيروس ومنع تفشيه.

وفي وقت سابق قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن فيروس جدري القردة لم يعد يمثل حالة طوارئ صحية عامة على المستوى الدولي، بعد أن أشار خبراء إلى انخفاض الإصابات به في بؤر تفشيه في أرجاء القارة الأفريقية.

وكانت المنظمة أعلنت حالة الطوارئ لأول مرة في أغسطس/آب 2024، عندما انتشر شكل جديد من المرض انطلق من جمهورية الكونغو الديمقراطية المتضررة بشدة إلى دول مجاورة.