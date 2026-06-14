«عالمي زي كريستيانو».. محمد رمضان يكشف موعد أغنيته الجديدة

خبرني - كشف محمد رمضان عن عمل غنائي جديد يحمل اسم «عالمي زي كريستيانو»، بالتزامن مع تحضيراته لأعمال أخرى تشمل أغنية جديدة وحفلًا مرتقبًا في إيطاليا وفيلمًا سينمائيًا قيد الانتظار.

واصل الفنان محمد رمضان الترويج لأحدث مشروعاته الغنائية، حيث نشر الملصق الدعائي لأغنيته الجديدة عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، معلنًا قرب طرحها أمام جمهوره خلال الفترة المقبلة.

وشارك محمد رمضان متابعيه الدعاية الخاصة بالأغنية الجديدة، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": «استنوا أغنية (عالمي زي كريستيانو) قريباً من مدينة السلام».

ويأتي الإعلان عن الأغنية الجديدة في وقت يواصل فيه رمضان نشاطه الفني والغنائي، من خلال التحضير لعدد من الأعمال التي يعتزم تقديمها خلال الفترة المقبلة.

وكان محمد رمضان قد أعلن في وقت سابق استعداده لإطلاق أحدث أغانيه التي تحمل اسم «نصيبي»، والمقرر طرحها قبل دقائق من حلول منتصف ليل اليوم.

وشارك الفنان جمهوره موعد إصدار الأغنية عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، حيث أعلن تفاصيل طرحها، وهو ما لاقى تفاعلًا واسعًا من متابعيه الذين أبدوا اهتمامهم بمتابعة العمل الجديد فور إتاحته.

على صعيد آخر، يواصل محمد رمضان نشاطه الفني خارج مصر، حيث يستعد لإحياء حفل غنائي في مدينة ميلانو الإيطالية يوم 20 يونيو/حزيران 2026.

وروجت الشركة المنظمة للحفل للحدث عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الجمهور في إيطاليا سيكون على موعد مع حفل غنائي جديد للفنان خلال الفترة المقبلة.

في المجال السينمائي، يترقب الجمهور عرض فيلم «أسد»، الذي تدور أحداثه في مصر خلال القرن التاسع عشر، حيث يجسد محمد رمضان شخصية عبد يسعى إلى التمرد على واقعه وسط أحداث درامية تتناول قضايا الحرية والظلم والصراعات الإنسانية والاجتماعية.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد من الفنانين، من بينهم ماجد الكدواني، ورزان جمال، وكامل الباشا، وأحمد خالد صالح، بينما يتولى إخراجه محمد دياب، ومن تأليف محمد دياب وشيرين دياب وخالد دياب.