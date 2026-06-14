*
الاحد: 14 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • العالم
  • البنتاغون يؤكد قدرة الجيش الأمريكي على تطهير هرمز من الألغام ويحدد الشروط لذلك

البنتاغون يؤكد قدرة الجيش الأمريكي على تطهير هرمز من الألغام ويحدد الشروط لذلك

  • 14 حزيران 2026
  • 18:21
البنتاغون يؤكد قدرة الجيش الأمريكي على تطهير هرمز من الألغام ويحدد الشروط لذلك

خبرني - قال وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، إن جيش بلاده يستطيع تطهير مضيق هرمز من كل الألغام خلال 30 يوما في حال توفرت الظروف الملائمة.

وجاء تصريح الوزير عبر إحاطة سرية ومغلقة قدمها مسؤولون بارزون في البنتاغون إلى لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي، وسُرّبت تفاصيلها لاحقا عبر وسائل الإعلام الأمريكية والغربية.

ووفقا للخبراء، تصريح البنتاغون بأن التطهير سيستغرق شهرا مقيد بتوفر "الشروط المناسبة"، فالتقديرات الأولية في الكواليس كانت تشير إلى أن العملية قد تستغرق 6 أشهر بعد توقف العمليات القتالية في المنطقة بالكامل والتوصل إلى اتفاق سياسي بين أطراف النزاع، وكذلك توفر ظروف الطقس الملائمة، لأن المضيق يعاني من تيارات مائية قوية ومياه ضحلة في بعض مناطق القنوات الملاحية، مما يتطلب ظروفاً جوية وبحرية مستقرة لتعمل الغواصات المسيرة بكفاءة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

معاريف العبرية: نتنياهو يرفض ضغوط ترمب للانسحاب من أراض سورية وجنوب لبنان
معاريف العبرية: نتنياهو يرفض ضغوط ترمب للانسحاب من أراض سورية وجنوب لبنان
  • 2026-06-14 19:02
بسبب التوترات مع إيران: الجيش الإسرائيلي يُغيّر تعليمات قيادة الجبهة الداخلية
بسبب التوترات مع إيران: الجيش الإسرائيلي يُغيّر تعليمات قيادة الجبهة الداخلية
  • 2026-06-14 18:53
«شارل ديغول» في الشرق الأوسط «حتى إشعار آخر»
«شارل ديغول» في الشرق الأوسط «حتى إشعار آخر»
  • 2026-06-14 18:47
دولة عربية تبدأ تطبيق (الضريبة على الثروة)
دولة عربية تبدأ تطبيق (الضريبة على الثروة)
  • 2026-06-14 16:53
الرئاسة المصرية: السيسي سيلتقي ترمب في فرنسا الأسبوع المقبل
الرئاسة المصرية: السيسي سيلتقي ترمب في فرنسا الأسبوع المقبل
  • 2026-06-14 15:56
رئيس الحكومة العراقية يلغي مشروعا لتطوير مطار بغداد بسبب شبهات فساد
رئيس الحكومة العراقية يلغي مشروعا لتطوير مطار بغداد بسبب شبهات فساد
  • 2026-06-14 15:21