البنتاغون يؤكد قدرة الجيش الأمريكي على تطهير هرمز من الألغام ويحدد الشروط لذلك

خبرني - قال وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، إن جيش بلاده يستطيع تطهير مضيق هرمز من كل الألغام خلال 30 يوما في حال توفرت الظروف الملائمة.

وجاء تصريح الوزير عبر إحاطة سرية ومغلقة قدمها مسؤولون بارزون في البنتاغون إلى لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي، وسُرّبت تفاصيلها لاحقا عبر وسائل الإعلام الأمريكية والغربية.

ووفقا للخبراء، تصريح البنتاغون بأن التطهير سيستغرق شهرا مقيد بتوفر "الشروط المناسبة"، فالتقديرات الأولية في الكواليس كانت تشير إلى أن العملية قد تستغرق 6 أشهر بعد توقف العمليات القتالية في المنطقة بالكامل والتوصل إلى اتفاق سياسي بين أطراف النزاع، وكذلك توفر ظروف الطقس الملائمة، لأن المضيق يعاني من تيارات مائية قوية ومياه ضحلة في بعض مناطق القنوات الملاحية، مما يتطلب ظروفاً جوية وبحرية مستقرة لتعمل الغواصات المسيرة بكفاءة.