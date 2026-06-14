لمستا يد تغضبان هايتي في سابع مباريات كأس العالم 2026

خبرني - أكد جوني بلاسيد، قائد منتخب هايتي، أن فريقه حُرم من ركلتي جزاء واضحتين في مباراته ضد اسكتلندا بكأس العالم 2026.

وفاز منتخب اسكتلندا على هايتي بنتيجة 1-0 صباح الأحد، في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026 في بوسطن، وتحديدا المباراة السابعة للمونديال.

وشعر منتخب هايتي بالظلم لعدم احتساب ركلتي جزاء على مدافع اسكتلندا، غرانت هانلي، في حادثتين وقعتا في الشوط الثاني داخل منطقة الجزاء بعد لمسة يد.

وتجاهلت تقنية الفيديو المساعد (VAR) الحادثتين بينما حافظت اسكتلندا على تقدمها.

ونشر لاعب وسط ولفرهامبتون، بيليغارد، على موقع "إكس"، سؤالاً بعد المباراة: "أود معرفة رأي تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR)".

وتساءل حارس مرمى هايتي، بلاسيد، عن سبب عدم تدخل تقنية الفيديو المساعد للحكم في أي من الحالتين، وأكد أنه وزملاءه يستحقون توضيحاً من لجنة التحكيم.

وقال بلاسيد: "الأمر لا يتعلق بتقديم الأعذار، لقد لعب منتخب اسكتلندا مباراته وحقق النتيجة، ونحن نحترمه على ذلك، لكن في الوقت نفسه لا يمكننا تجاهل ما حدث على أرض الملعب".

وأضاف: "كانت هناك لحظتان، من وجهة نظرنا، بدتا وكأنهما ركلتا جزاء واضحتان، انتظرنا تدخل تقنية الفيديو المساعد للحكم، وانتظرنا التفسيرات، لكن لم يأتِ شيء".

وأنهى قائد هايتي قائلا: "كلاعبين، نكرس حياتنا لهذه البطولة، لذا من الطبيعي أن نرغب في الوضوح".