كأس العالم محطة تاريخية في رحلة النشامى والطموح الأردني

بقلم: لؤي عازر / الرئيس التنفيذي لـ CFI الأردن

أيام قليلة تفصلنا عن لحظة انتظرها النشامى والأردنيون لأعوام؛ لحظة يرفع فيها المنتخب الأردني راية الوطن على أكبر مسرح كروي في العالم. وفي الوقت الذي تستعد فيه الجماهير الأردنية لمتابعة هذه المشاركة التاريخية، لا يسعنا إلا أن نستحضر رحلة امتدت لسنوات من العمل والإصرار والإيمان بالقدرات الوطنية. رحلة بدأت بحلم راود أجيالًا من اللاعبين والمشجعين، ووصلت اليوم إلى محطة عالمية يفتخر بها كل أردني.

حين يصبح الحلم الأردني واقعاً

وصول النشامى إلى كأس العالم هو نجاح الأردن والأردنيين جميعًا. فعلى مدار السنوات الماضية، لم نكن نتابع منتخبًا يسعى إلى التأهل فحسب، بل كنا نتابع حلمًا وطنيًا يكبر مع كل محطة جديدة، ويقترب خطوة إضافية من أن يصبح واقعًا. تابعنا لاعبين يحملون مسؤولية تمثيل الوطن بكل ما تتطلبه من التزام وعمل وتضحيات، ومنظومة واصلت البناء والتطوير بثبات، وجماهير بقيت مؤمنة بأن هذه اللحظة ستأتي مهما طال انتظارها.

لذلك، فإن هذا الإنجاز التاريخي ليس مجرّد نجاح رياضي؛ بل هو تجسيد لقدرة الأردن على تحويل التطلعات الكبيرة إلى إنجازات حقيقية عندما تقترن بالرؤية والعمل والاستمرارية. كما أنه انعكاس لما يمتلكه هذا الوطن من طاقات ومواهب قادرة على الوصول إلى أكبر المنصات العالمية عندما تجد البيئة التي تحتضنها وتؤمن بها.

رحلة عشنا تفاصيلها عن قرب

ولعل ما يجعل هذه الرحلة من أقرب الرحلات إلى قلوبنا فيCFI الأردن هو أننا حظينا بشرف متابعتها عن قرب. فعلى امتداد سنوات من الشراكة مع الاتحاد الأردني لكرة القدم، أتيحت لنا فرصة مشاهدة الكثير من التفاصيل التي لا تظهر عادة في لحظات الاحتفال، ولا على الشاشات، أو خلف عناوين الأخبار. فرحلة النشامى لم تكن طريقاً سهلاً أو مستقيماً، بل مساراً حمل معه الكثير من التحديات والمحطات المفصلية التي تطلبت المثابرة والإصرار والقدرة على مواصلة التقدم.

ونحن نعتزّ بهذه الشراكة التي منحتنا الفرصة للتعرّف عن قرب إلى النشامى الذين تدربوا بإخلاص ولعبوا بشغف، وإلى الكوادر الفنية والإدارية التي وقفت خلف هذه المسيرة، وإلى الاتحاد الأردني لكرة القدم الذي واصل العمل والتطوير والبناء بثبات على امتداد السنوات.

وهذه المحطة هي تأكيد واضح بأن الإنجازات التي تترك أثرًا حقيقيًا تنمو عندما تلتقي حولها مؤسسات وأفراد يؤمنون بالهدف نفسه ويواصلون دعمه على المدى الطويل. فاستدامة النجاح ترتبط بوجود منظومات قادرة على الاستثمار في القدرات الأردنية الواعدة وتوفير البيئة التي تمكّنها من التطور وتحويل إمكاناتها إلى نتائج ملموسة.

والإيمان بالشباب وتمكينه لم يكن بالنسبة لنا يومًا شعارًا أو رسالة مؤسسية نرددها، بل قناعة رافقت مسيرتنا منذ البداية. ففي CFI، لطالما شكّل دعم الشباب وتمكين الأفراد والمساهمة في تنمية المجتمعات جزءًا أصيلًا من هويتنا وفلسفتنا على المستويين المحلي والعالمي. واستعداد النشامى اليوم لتمثيل الأردن في كأس العالم هو مثالُ حي ونموذج حقيقي على ما يمكن أن يتحقق عندما تجد المواهب من يؤمن بها ويمنحها الفرصة للنمو والتطور.

النشامى يحملون قصة الأردن إلى العالم

قريبًا سيدخل النشامى أرض الملعب حاملين معهم قصة وطن آمن بشبابه ومواهبه، وواصل الاستثمار في قدراتهم على امتداد سنوات طويلة. ومهما كانت نتائج البطولة، فإن ما تحقق بالفعل يتمثل في وصول نجاح أردني ملهم إلى واحدة من أكبر المنصات العالمية. نجاح شارك في بنائه لاعبون ومدربون وإداريون وجماهير ومؤسسات ووطن بأكمله، حتى أصبحت الراية الأردنية حاضرة في كأس العالم للمرة الأولى.

وبينما يستعد منتخبنا الأردني لكتابة فصل جديد في تاريخ الرياضة الأردنية، تجمعنا جميعاً، أردنيين وأردنيات في مختلف أنحاء العالم، لحظة فخر صنعها الثبات على الهدف والثقة بالقدرات الوطنية. وهي لحظة تؤكد أن ما حققه النشامى اليوم لا يعكس نجاح منتخب فحسب، بل يعكس ما يستطيع الأردن تحقيقه عندما تحظى طاقاته بالثقة والدعم والاستمرارية، وتجد المواهب البيئة التي تمكّنها من الوصول إلى أبعد مدى.