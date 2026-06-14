قرار من الفيفا يخص الحكم الصومالي الممنوع من دخول اميركا

خبرني - قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) صرف المكافأة المالية الكاملة المخصصة لبطولة كأس العالم 2026 للحكم الدولي الصومالي عمر أرتان، وذلك بعد أزمة منعه المفاجئة من دخول أراضي الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في إدارة مباريات المونديال الحالي، رغم تواجد اسمه رسمياً ضمن القائمة النهائية لقضاة الملاعب المعتمدين للحدث العالمي الكبير.

وجاءت هذه الخطوة الإنسانية والقانونية من الفيفا بمثابة رد اعتبار للحكم الصومالي الشاب، الذي أُعيد قسراً من مطار ميامي الدولي عقب وصوله لإدارة المنافسات.

وكان أرتان، الذي يعد أحد أبرز الصافرات الإفريقية الواعدة، قد تعرض لموقف معقد فور وصوله إلى الأراضي الأمريكية، حيث خضع لاستجواب ماراثوني وتحقيق مكثف من قبل سلطات مراقبة الحدود والهجرة استمر لنحو 11 ساعة كاملة، انتهى باتخاذ السلطات المحلية قراراً برفض دخوله وإلغاء تأشيرته القانونية السارية، ليتم ترحيله مباشرة إلى الأراضي التركية ومنها إلى العاصمة الصومالية مقديشو، دون مراعاة للاعتمادات الرسمية الصادرة بحقه من الاتحاد الدولي للعبة.

وأفادت شبكة "بي بي سي سبورت" العالمية بأن الفيفا التزم بشكل قاطع بتعويض الحكم الصومالي مالياً ومنحه كافة مستحقاته المادية المقررة للحكام المشاركين في المونديال بالكامل، على الرغم من عدم إدارته لأي دقيقة في البطولة الحالية.

وتأتي هذه اللفتة الرسمية لتؤكد تضامن المنظومة الكروية الدولية مع الحكم الذي وجد نفسه ضحية لتعقيدات سياسية وإجراءات هجرة محلية صارمة خارجة عن إرادته، بعد أن حُرم من معايشة حلمه المهني الأكبر على المستطيل الأخضر.

غموض حول القيمة الدقيقة للمكافأة

ولم يتحدد بعد بدقة حجم المبلغ الإجمالي الذي سيتقاضاه عمر أرتان من الاتحاد الدولي، نظراً لأن الفيفا يتبع سياسة صارمة تقضي بعدم إخطار الحكام بالقيمة النهائية لمكافآتهم المالية إلا بعد إسدال الستار على منافسات البطولة بشكل كامل.

وفي السياق ذاته، أشارت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية في تقرير حديث لها إلى أن الدخل الأساسي لحكام المونديال قد يصل إلى 75 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى حوافز ومكافآت ضخمة تُمنح تدريجياً للصافرات التي تسند إليها مهمة إدارة مباريات الأدوار الإقصائية المتقدمة.

اليويفا ينتصر للحكم الصومالي بقرار تاريخي

وفي بادرة تضامن قارية ولافتة للانتباه، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي (كاف)، تعيين عمر أرتان حكماً رسمياً لمباراة كأس السوبر الأوروبي 2026 بين باريس سان جيرمان الفرنسي وأستون فيلا الإنجليزي، والمقرر إقامتها في 12 أغسطس المقبل على ملعب "ريد بول آرينا" بمدينة سالزبورغ النمساوية.