إطلاق شراكة بين أورنج الأردن ومتلايف لتقديم خدمات تأمين رقمية عبر Orange Money

خبرني - أعلنت أورنج الأردن، من خلال محفظتها الإلكترونية Orange Money، ومتلايف، الشركة الأمريكية الرائدة في التأمين على الحياة، عن إطلاق شراكة جديدة لتقديم خدمات تأمين رقمية مبتكرة عبر تطبيق المحفظة، بما يتيح للمستخدمين الوصول بسهولة إلى حلول تأمينية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم.

وتعكس هذه الشراكة التزام كل من أورنج الأردن ومتلايف بتعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات المالية والتأمينية الرقمية في المملكة، من خلال توفير تجربة رقمية سهلة وآمنة تواكب أحدث التطورات في مجالي التكنولوجيا المالية (FinTech) وتكنولوجيا التأمين (InsurTech).

ومن خلال هذه الخدمة، سيتمكن المستخدمين من الاشتراك في باقات وبرامج تأمين مخصصة تشمل التأمين على الحياة والحوادث الشخصية، إلى جانب إمكانية إجراء عمليات الدفع إلكترونياً بسهولة وأمان عبر تطبيق Orange Money.

كما توفر الخدمة تجربة رقمية فورية وشاملة تُغني عن التعاملات المادية، حيث تتيح للزبائن اختيار باقات التأمين الفضية أو الذهبية مباشرة عبر التطبيق، مع إمكانية إدارة تفضيلات الدفع بشفافية من خلال الإشعارات الفورية، والمرونة في التحكم بآلية ودورية المدفوعات، بما يعزز تجربة المستخدمين ويوفر لهم تغطية تأمينية موثوقة وسهلة في أي مكان حول العالم.

وأكدت أورنج الأردن أن هذه الشراكة تأتي في إطار الجهود المشتركة لتطوير حلول رقمية مبتكرة وآمنة تسهم في تطوير قطاع الخدمات المالية والتأمينية في الأردن، وتدعم توجهات التحول الرقمي وتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية لفئات أوسع من المجتمع.

ومن جهتها، عبّرت متلايف في الأردن عن فخرها بشراكتها مع أورنج الأردن لإطلاق حلول تأمينية رقمية مبتكرة تتيح للعملاء الوصول إلى خدمات الحماية التأمينية بسهولة ومرونة أكبر. وقالت بأن هذه الشراكة تعكس التزام الشركتين المشترك بتقديم حلول رقمية متطورة تعزز الشمول المالي وتوفير تجربة سلسة وآمنة تلبي الاحتياجات المتغيرة للعملاء.

ويُذكر أن الاشتراك بالخدمة الجديدة وسداد أقساط التأمين يشمل عدة معايير، من بينها أن يكون عمر المشترك بين 18 و55 عاماً وأن تكون محفظة Orange Money فعالة وموثقة. كما تلتزم المحفظة الإلكترونية بالحفاظ على سرية المعلومات وفقاً لقوانين الخصوصية المعتمدة، ضمن نهجها في توفير حلول وخدمات آمنة وموثوقة.

ولمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: orange.jo/orange-money