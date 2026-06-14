بعد تألقه أمام البرازيل.. أيوب بوعدي يرد على اهتمام ليفربول وأرسنال

خبرني - تحدث نجم منتخب المغرب عن الشائعات التي ربطته بالانتقال إلى صفوف أرسنال وليفربول عقب المستوى الرائع الذي قدمه أمام البرازيل اليوم في كأس العالم.

وفرض منتخب المغرب التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق أمام البرازيل لحساب الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بكأس العالم والتي تقام في المكسيك، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا.

وبرز أيوب بوعدي نجم المغرب الشاب بشكل خاص وقدم لاعب ليل مباراة متميزة للغاية أمام البرازيل ليحصل على إشادات كبيرة.

وأكد بوعدي أنه لا يفكر في الرحيل عن صفوف ليل حاليا وإنما يركز فقط على تقديم كل ما لديه مع المغرب في كأس العالم.

وقال بوعدي في تصريحات نقلها الصحفي الموثوق بذا أتلتيك ''ديفيد أورنستين'': "أنا سعيد جدا بمعرفة أن بعض الأندية مهتمة بي لكنني الآن أركز فقط على كأس العالم وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق أفضل النتائج في البطولة''.

بوعدي سبق له وأن ارتبط بالانتقال إلى صفوف نادي ريال مدريد ويبلغ من العمر 18 عاما ويستطيع اللعب في مركز خط الوسط، وكذلك كظهير أيمن.

ويتميز بقدرته على شغل مركز لاعب الوسط الدفاعي، إلى جانب امتلاكه مهارات هجومية وقدرة كبيرة على التقدم بالكرة وصناعة اللعب، وهي الصفات التي لفتت الأنظار خلال مواجهة المغرب والبرازيل.