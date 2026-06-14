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لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة.. المنتخب السعودي يستعين ببدلات ثلجية

  • 14 حزيران 2026
  • 17:31
لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة المنتخب السعودي يستعين ببدلات ثلجية

خبرني - استعان المنتخب السعودي بتقنية التبريد الحديثة التي استخدمها منتخب إسبانيا خلال تدريباته لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة خلال الاستعداد لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وكان لاعبو المنتخب الإسباني لفتوا الأنظار خلال الأيام الماضية بارتدائهم سترات خاصة تحتوي على مواد تبريد مجمدة تساعد على خفض درجة حرارة الجسم أثناء التدريبات في الأجواء الحارة التي تشهدها البطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على منصة "إكس" صورا للاعبين وهم يرتدون سترات التبريد خلال التدريبات الأخيرة استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب أوروغواي في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويستهل "الأخضر" مشواره في كأس العالم بمواجهة أوروغواي على ملعب "هارد روك" في مدينة ميامي قبل أن يواجه منتخب إسبانيا يوم 21 يونيو ثم الرأس الأخضر يوم 26 من الشهر ذاته.

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