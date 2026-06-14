علي علوان.. رمزٌ لجيل يكتب التاريخ

خبرني - عندما يحقق رياضي إنجازًا كبيرًا، يلتفت الناس إلى النتيجة التي يرونها أمامهم؛ هدف حاسم، بطولة مهمة، أو لحظة تبقى عالقة في الذاكرة. أما الطريق الذي يقود إلى تلك اللحظات، فيمتد عبر أعوام من العمل والالتزام والقدرة على الاستمرار رغم التحديات. ومن هذا الطريق تحديدًا بدأت قصة علي علوان.

على امتداد مسيرته، ارتبط اسم علوان بصورة اللاعب الذي يواصل البحث عن الخطوة التالية. ومع كل محطة جديدة، كان يضيف تجربة مختلفة إلى رصيده، ويكتسب خبرات أسهمت في تشكيل شخصيته داخل الملعب وخارجه. ومع مرور الوقت، أصبح واحدًا من أبرز الأسماء في كرة القدم الأردنية، وحاضرًا في كثير من اللحظات التي شكلت محطات مهمة للمنتخب الوطني.

وجهٌ من جيل جديد

خلال الأعوام الأخيرة، شهدت كرة القدم الأردنية تحولًا لافتًا رافقه حضور جيل جديد من اللاعبين الذين رفعوا سقف التوقعات وفتحوا آفاقًا أوسع أمام الرياضة الأردنية. وكان علي علوان أحد أبرز وجوه هذا الجيل، سواء من خلال إسهاماته مع النشامى أو من خلال الصورة التي قدمها عن اللاعب الأردني القادر على المنافسة بثقة وطموح.

ولهذا ارتبطت قصته بالنسبة إلى كثير من الأردنيين بمعانٍ تتجاوز كرة القدم نفسها. فالكثير من الشباب وجدوا في مسيرته نموذجًا قريبًا منهم؛ قصة بدأت بحلم واضح، وتقدمت عبر الاجتهاد والانضباط وتحمل المسؤولية. ومن هنا أصبحت رحلة علي مرتبطة بفكرة أوسع تتمثل في السعي نحو تحقيق ما كان يبدو يومًا بعيد المنال.

محطات صنعت الحضور

ترسخت مكانة علوان مع سلسلة من المحطات التي لفتت الأنظار إلى حضوره المتصاعد؛ بدءًا من دوره في مشوار المنتخب الوطني نحو التأهل التاريخي إلى نهائيات كأس العالم 2026، ووصولًا إلى تصنيفه بين أبرز الهدافين الدوليين في العالم في عام 2025، إلى جانب اختياره ضمن قائمة مجلة فوربز "30 تحت 30 – الشرق الأوسط". وهي محطات جسّدت حجم التأثير الذي بات يحققه لاعبون أردنيون على مستويات تتجاوز حدود المنافسات المحلية والإقليمية.

وكما هي الحال في كثير من قصص النجاح، جاءت مسيرة علوان نتيجة جهود مشتركة ودعم مستمر قدّمته العائلة والمدربون والمنظومة الرياضية المحلية، وأسهمت في توفير البيئة التي مكّنته من تطوير موهبته ومواصلة التقدم. فكلّ محطة جديدة في هذه القصة كانت امتدادًا لعمل تراكمي استمر على مدى أعوام.

اليوم، ينظر كثير من الأردنيين إلى علوان بوصفه أحد وجوه مرحلة تحمل الكثير من الأمل والثقة بالمستقبل؛ مرحلة تشهد حضورًا أردنيًا أكبر على الساحة الرياضية، وتمنح الشباب نماذج واقعية يرون فيها ما يمكن أن تصنعه الإرادة والعمل الجاد. ولهذا يبرز اسم علي علوان مرتبطًا بصورة جيل كامل يؤمن بقدرته على الوصول، ويواصل كتابة فصول جديدة من قصة عنوانها: جيل يكتب التاريخ.