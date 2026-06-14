العمل الأردنية: بعد إنتهاء فترة القوننة سيتم تسفير كل عامل غير أردني لم يقم بتصويب أوضاعه

خبرني - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود، اليوم الأحد، إنه بعد إنتهاء فترة القوننة ستخذ الوزارة قرار تسفير بحق كل عامل غير أردني لم يقوم بتصويب أوضاعه ومضى على انتهاء تصريحه 3 أشهر فأكثر ولم يجدد تصريح عمله.

وأضاف الزيود أن فترة قونتة وتوفيق الأوضاع العمالة غير الأردنية تلمخالفة تستمر لمدة 4 أشهر من شهر 6 إلى شهر 9.

وبين أن الوزارة ستنفذ بالتزامن مع فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنيّة المخالفة حملة تفتيشية شاملة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لضبط العمالة المخالفة في كافة القطاعات.