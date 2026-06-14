 284 ألف متبرع بالدم في الأردن خلال 2025

خبرني - يشارك الأردن دول العالم، الأحد، الاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم، الذي يصادف في 14 حزيران من كل عام، تعبيرا عن الشكر والتقدير للمتبرعين طوعا، وتأكيدا على الحاجة المستمرة للإمدادات المأمونة من الدم لإنقاذ حياة المرضى.

وقال مدير بنك الدم في وزارة الصحة، الدكتور علاء سلامة، إن ثقافة التبرع بالدم متجذرة في المجتمع الأردني، مدفوعة بقناعة المواطنين الراسخة بقيم العطاء والتكافل الاجتماعي، مؤكدا أن مستوى الإقبال على التبرع الطوعي والمنتظم يشهد ارتفاعا ملحوظا سنويا.

وأشار سلامة إلى أن إجمالي عدد المتبرعين بالدم في المملكة خلال عام 2025 بلغ 284545 متبرعا، في حين نجحت مديرية بنك الدم في تنظيم أكثر من 250 حملة تبرع بالدم، مما أسهم في رفد المخزون الوطني وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمستشفيات والقطاعات الصحية.

وحول الأثر الإيجابي للتبرع، أوضح أن هذه العملية تعود بنفع ثلاثي الأبعاد يشمل المتبرع ومتلقي الخدمة والمجتمع بأسره، مبينا أنها تعزز صحة القلب والأوعية الدموية للمتبرع، وتنشط الدورة الدموية ونخاع العظم لإنتاج خلايا دم جديدة، إلى جانب الفوائد النفسية المتمثلة بالشعور بالرضا لإسهامه في إنقاذ حياة إنسان، إضافة إلى أنها توفر للمرضى الأرصدة المأمونة والكافية لعلاج الأمراض المزمنة والحالات الطارئة والعمليات الجراحية، وترسخ ثقافة المسؤولية المجتمعية والتعاضد والتكافل في المجتمع.

وبين أن المديرية تمتلك قاعدة بيانات من المتبرعين الطوعيين من أصحاب هذه الزمر، لافتا النظر إلى أن المديرية تحرص باستمرار على تكريم المتبرعين بالدم وأصحاب الزمر النادرة، ومؤسسات المجتمع المحلي الشريكة، تقديرا لجهودهم الإنسانية النبيلة.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن اليوم العالمي للمتبرعين بالدم يأتي لتكريم ملايين الأشخاص الذين يمنحون غيرهم فرصة ثانية للحياة، وتسليط الضوء على الأمل الذي يتدفق مع كل قطرة دم، حيث تعتمد ملايين الحالات عالميا على نقل الدم المأمون.

ونشرت على موقع المنظمة الإلكتروني أن الحملة العالمية تركز على تحقيق عدة أهداف رئيسية، أبرزها إذكاء الوعي بالحاجة الملحة للتبرع بالدم والبلازما وأثره الحيوي على المرضى، وتشجيع المتبرعين الجدد والحاليين على المواظبة على التبرع؛ لضمان إمدادات مستقرة وكافية، وإبراز الأثر الإيجابي للمتبرعين والترويج لقيم التضامن المجتمعي، وحشد دعم الحكومات وشركاء التنمية للاستثمار في البرامج الوطنية لنقل الدم واستدامتها.

ويأتي الاحتفاء باليوم العالمي للمتبرعين بالدم للعام 2026 تجسيدا لقوة الإنسانية التي يحملها كل تبرع تحت شعار "قطرة واحدة من الإنسانية.. تبرع بالدم.. أنقذ حياة" للتأكيد على أن كل تبرع هو فعل تضامن ورحمة وأمل يربط المجتمعات بخيط حياة واحد، في وقت تشكل فيه سلامة الدم ركيزة أساسية لإنقاذ الأرواح وحماية الصحة العامة، والتي تبنى على أسس علمية ومعايير جودة عالية وفحوصات مخبرية دقيقة تضمن وصول كل قطرة دم بأمان وموثوقية إلى من يحتاجها من المرضى.