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قرار مهم من الضمان للمنشآت

  • 14 حزيران 2026
  • 16:31
قرار مهم من الضمان للمنشآت

خبرني - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن قرار مجلس إدارتها المتضمن حزمة من التسهيلات الجديدة للمنشآت المدينة بتخفيض نسبة فائدة تقسيط المديونية لتتراوح ما بين 2% إلى 6.5% بدلاً من 9%، وحسب مدد التقسيط، وذلك في إطار دعمها للقطاعات الاقتصادية، وتعزيز التزام المنشآت بتسديد المديونية المترتبة عليها.

ودعت المؤسسة في بيان صادر عن مركزها الإعلامي المنشآت التي ترغب بتقسيط مديونيتها أو إعادة جدولتها إلى الاستفادة من القرار الجديد، والتقدم بطلبات التقسيط أو الجدولة اعتبارا من الاثنين 15 حزيران ولغاية 31 كانون الأول من العام الحالي.

وبيّنت المؤسسة أن نسبة فائدة التقسيط ستبدأ من 2% في حال كانت مدة التقسيط لا تتجاوز 12 شهراً، فيما ستزداد تلك النسبة بواقع 0.5% عن كل سنة لتصل إلى 6.5% في حال وصلت مدد السداد إلى 120 شهراً.

وأكدت المؤسسة في بيانها أن المنشآت التي لم تستفد مرتين سابقاً من قرارات تخفيض فائدة التقسيط بإمكانها الاستفادة من هذا القرار وفق الشروط المحددة به.

كما أشارت إلى أن منشآت القطاع السياحي والبلديات ستستمر بالاستفادة من قرار مجلس الإدارة المعمول به حالياً، والذي يمكنها من تقسيط مديونيتها بنسبة فائدة مقدارها 0%؛ وذلك حتى الثلاثين من حزيران الحالي، كما بإمكانها الاستفادة من القرار الجديد بعد انتهاء العمل بذلك القرار.

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