أول تعليق من مدرب المغرب بعد تعادل أسود الأطلس مع البرازيل

خبرني - شدد المدير الفني لمنتخب المغرب محمد وهبي على صعوبة المواجهة التي جمعت فريقه مع نظيره البرازيلي ببطولة كأس العالم لكرة القدم، موضحا أن حرارة الجو أثرت بالسلب على لاعبي فريقه.

وتعادل منتخب المغرب 1-1 مع منتخب البرازيل، فجر الأحد بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات لمونديال 2026، التي تضم أيضا منتخبي هايتي واسكتلندا.

وبادر إسماعيل صيباري بالتسجيل للمنتخب المغربي في الدقيقة 21، قبل أن يحرز فينيسيوس جونيور هدف التعادل لمنتخب البرازيل في الدقيقة 32.

وقال وهبي في تصريحات إعلامية عقب اللقاء "قمنا بما هو مطلوب منا تماما مثلما كنا نخطط له، لكنني واجهت الإيطالي كارلو أنشيلوتي (مدرب البرازيل)، وهو الأمر الذي لم يكن بسيطا بالنسبة لي".

وأضاف المدرب المغربي "لقد كنا نطمح لتحقيق الفوز وكان اللاعبون يرغبون في حصد الانتصار، شعرنا أن اللقاء أفلت من أيدينا في ظل عدم فوزنا. كنا نريد التغلب على البرازيل".

وأوضح وهبي "اللاعبون البدلاء كانوا جيدين حقا، لكن الحرارة أثرت على عناصر الفريق، وكان البعض يشارك في أول مونديال له، الأمر لم يكن سهلا".

وتابع "يجب أن نقوم بتحسين بعض الأمور في مباراة اسكتلندا وينبغي أن نبحث عن حلول أخرى".

وفي تصريحات للإعلام المغربي، ألمح وهبي إلى أن لاعبيه لم يكونوا سعداء بعد التعادل أمام البرازيل، مشيرا إلى أنهم شعروا بأنهم كانوا قادرين على الانتصار.

وأفاد وهبي في تصريحاته التي نقلها موقع "البطولة" الإلكتروني المغربي "هذا أمر مؤسف. كنا نرغب في الفوز بهذه المباراة. أعتقد أن اللاعبين في نهاية اللقاء لم يكونوا في حالة فرح كبير أو جنون الاحتفال لأننا تعادلنا مع البرازيل".

وكشف مدرب منتخب المغرب "شعرت، على الأقل من خلال حديثي مع اللاعبين، بأن هناك إحساس بسيط بعدم إكمال المهمة، حيث كان بإمكاننا تحقيق الفوز، كان هذا هو الهدف'".

ويشار إلى أنه تم توزيع المنتخبات الـ48 المشاركة في المونديال على 12 مجموعة، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل المتصدر والوصيف للأدوار الإقصائية، بالإضافة لأفضل 8 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

ويلعب المغرب مباراته القادمة في البطولة أمام اسكتلندا في الجولة الثانية للمجموعة، التي تشهد لقاء آخر بين البرازيل وهايتي.