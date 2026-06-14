تجارة عمّان تعزز تميزها المؤسسي بثلاث شهادات دولية

خبرني - تسلمت غرفة تجارة عمّان، اليوم الأحد، شهادات دولية لأنظمة الإدارة، شملت شهادة نظام إدارة الجودة (ISO 9001:2015) وشهادة نظام إدارة شكاوى ورضا العملاء (ISO 10001:2018)، وذلك بعد نقل اعتمادهما إلى شركة "بيرو فيريتاس" العالمية.

كما تسلمت الغرفة شهادة نظام إدارة المخاطر (ISO 31000:2018) بعد اجتيازها بنجاح متطلبات تدقيق التجديد التي أجرتها شركة "بيرو فيريتاس"، علماً بأن الغرفة كانت حاصلة على هذه الشهادة سابقاً من جهة منح أخرى، حيث أُعيد منحها الشهادة وفق متطلبات المعيار الدولي المعتمد، بما يؤكد استمرار التزامها بتطبيق أفضل الممارسات في إدارة المخاطر وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

وتسلم الشهادات رئيس غرفة تجارة عمّان العين خليل الحاج توفيق، بحضور نائبي رئيس الغرفة نبيل الخطيب وبهجت حمدان، وعضو مجلس الإدارة فلاح الصغير، فيما مثل شركة "بيرو فيريتاس" المهندس أحمد الخواجا، مدير شهادات الاعتماد والتصديق للأردن والعراق ولبنان ومدير عام الشركة في الأردن، إلى جانب عدد من مسؤولي الشركة.

وقالت الغرفة في بيان اليوم الأحد، إن حصولها على هذه الشهادات جاء بعد استكمال جميع متطلبات التدقيق ومراجعة الوثائق والإجراءات المؤسسية وفق المعايير الدولية المعتمدة، بما يؤكد التزامها بتطبيق أفضل الممارسات الإدارية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وجودة الخدمات المقدمة لأعضائها.

وأكد الحاج توفيق أن حصول الغرفة على هذه الشهادات الدولية يعكس حرصها المستمر على تطوير أدائها المؤسسي والارتقاء بمستوى خدماتها وفق أفضل المعايير العالمية في الإدارة والجودة ورضا متلقي الخدمة وإدارة المخاطر، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يمثل ثمرة لجهود متواصلة في التخطيط والتحسين المستمر ورفع كفاءة الأداء وتطوير بيئة العمل.

وأضاف أن الغرفة لن تدخر جهداً في مواكبة التطورات المتسارعة في بيئة الأعمال، وتعزيز جودة خدماتها وإجراءاتها المؤسسية، بما يحقق أعلى مستويات الرضا والثقة لدى أعضاء الهيئة العامة ومتلقي خدماتها.

وأوضح أن شهادة نظام إدارة الجودة (ISO 9001:2015) تعكس التزام الغرفة بتطبيق منظومة متكاملة لضمان جودة الخدمات وتحسين الأداء المؤسسي، فيما تركز شهادة نظام إدارة شكاوى ورضا العملاء (ISO 10001:2018) على تعزيز تجربة متلقي الخدمة ورفع مستويات الرضا والاستجابة الفاعلة للملاحظات والشكاوى، بينما تهدف شهادة إدارة المخاطر (ISO 31000:2018) إلى تعزيز قدرة المؤسسة على تحديد المخاطر المحتملة وإدارتها بكفاءة بما يضمن استدامة الأعمال واستمرارية تقديم الخدمات.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعد سابقة على مستوى الغرف التجارية في المملكة، حيث تعد غرفة تجارة عمّان أول غرفة تجارية أردنية تطبق منظومة الإدارة المتكاملة التي تضم شهادات نظام إدارة الجودة (ISO 9001:2015)، ونظام إدارة شكاوى ورضا العملاء (ISO 10001:2018)، ونظام إدارة المخاطر (ISO 31000:2018)، بما يعكس التزامها بالتميز المؤسسي وتطبيق أفضل الممارسات الدولية

وأكد أن هذه الشهادات تمنح الغرفة ميزة تنافسية إضافية، وتعزز ثقة أعضاء الهيئة العامة ومتلقي الخدمات بأدائها، وترسخ مكانتها كمؤسسة رائدة في خدمة القطاع التجاري والخدمي وفق أعلى المعايير المهنية والمؤسسية.

وبينت الغرفة أن شهادة نظام إدارة شكاوى ورضا العملاء (ISO 10001:2018) أسهمت في تطوير ميثاقي رضا متلقي الخدمة الخاصين بإدارة خدمات الأعضاء وأكاديمية التدريب، بما يعزز فهم احتياجات متلقي الخدمة والاستجابة لتوقعاتهم وتحسين مستوى الرضا بشكل مستمر.

بدوره، أكد المهندس أحمد الخواجا أن حصول غرفة تجارة عمّان على هذه الشهادات الدولية يعكس مستوى متقدماً من الالتزام المؤسسي بتطبيق المعايير العالمية في الإدارة والجودة وإدارة المخاطر، مشيراً إلى أن اجتياز متطلبات التدقيق بنجاح يؤكد كفاءة الأنظمة والإجراءات المعتمدة داخل الغرفة.

وأضاف أن هذه الشهادات لا تمثل مجرد إنجاز إداري، بل تشكل إطاراً عملياً للتحسين المستمر ورفع كفاءة الأداء وتعزيز ثقة متلقي الخدمات، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية المعتمدة في هذا المجال.

وأشار الخواجا إلى أن غرفة تجارة عمّان قدمت نموذجاً مؤسسياً متقدماً في تطبيق أنظمة الإدارة الحديثة، الأمر الذي أهلها للحصول على هذه الشهادات وفق أعلى متطلبات الاعتماد والتقييم الدولية.

وأكد أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان الحضور، أن حصول الغرفة على هذه الشهادات الدولية يعكس نهجاً مؤسسياً راسخاً يقوم على التطوير المستمر والالتزام بمعايير الجودة والحوكمة وإدارة المخاطر، مشيرين إلى أن هذا الإنجاز سيسهم في تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة لأعضاء الهيئة العامة ورفع مستويات الرضا والثقة لدى متلقي الخدمة.

وأوضحوا أن الغرفة ماضية في تطوير إجراءاتها وخدماتها بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية ويواكب المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال، بما يعزز دورها كمؤسسة رائدة في خدمة القطاع التجاري والخدمي.