الاحتلال يغير على ضاحية بيروت بعد استهداف حزب الله شمال إسرائيل بمسيرات

خبرني - نفذ الجيش الإسرائيلي ضربة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم الأحد ردا على إطلاق حزب الله مسيرات على شمال إسرائيل في وقت سابق اليوم.

وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس بيانا مشتركا قالا فيه: "شن الجيش الإسرائيلي غارات على أهداف تابعة لحزب الله في منطقة الضاحية ببيروت، ردا على إطلاق النار الذي شنته المنظمة الإرهابية باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف البيان أن "إسرائيل لن تتسامح مع إطلاق النار على أراضيها".

بدوره، أكد الجيش الإسرائيلي في بيان له أنه هاجم "بشكل دقيق" مقر قيادة تابعا لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت ونشر فيديو للاستهداف.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الهجوم على الضاحية استهدف مسؤولا في وحدة الارتباط والتنسيق بحزب الله.

وذكر مراسلنا أن الغارة الاسرائيلية استهدفت شقة في مبنى سكني في منطقة الغبيري بالضاحية الجنوبية.

وأضاف أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان المستهدف وسط أنباء عن سقوط عدد من الإصابات.

وفي إشارة إلى أهمية غارة اليوم، ذكّر الإعلام الإسرائيلي بأن إيران هددت سابقا بالرد على أي هجوم إسرائيلي على بيروت.