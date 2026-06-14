ولادة نجم.. كيف فرض أيوب بوعدي نفسه أمام البرازيل بقميص المغرب؟

خبرني - من ملاعب الفئات السنية في فرنسا إلى أضواء كأس العالم عام 2026، يشق أيوب بوعدي طريقه سريعاً نحو النجومية، بعدما تحول في فترة وجيزة من موهبة واعدة إلى أحد أكثر الأسماء إثارة للاهتمام في الكرة المغربية.

فاللاعب الشاب الذي فضّل تمثيل المغرب على فرنسا بات حديث الجماهير والخبراء، بفضل ما يملكه من نضج فني وقدرة لافتة على إدارة إيقاع اللعب رغم صغر سنه، ليُنظر إليه اليوم باعتبارة إحدى أبرز جواهر الكرة المغربية وأحد أهم اكتشافات مونديال عام 2026.

وخطف صاحب الـ18 عاماً الأضواء خلال مواجهة البرازيل في افتتاح مشوار "أسود الأطلس" ببطولة كأس العالم عام 2026، بعدما قدم أداءً استثنائياً ساهم في خروج منتخب بلاده بنقطة ثمينة إثر التعادل بنتيجة 1-1 أمام أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

ورغم أن المباراة شهدت مشاركة كوكبة من النجوم العالميين، فإن بوعدي نجح في فرض اسمه كأحد أبرز نجوم اللقاء، بعدما تفوق في معركة خط الوسط وأظهر شخصية كبيرة داخل الملعب، سواء من خلال دقة تمريراته أو قدرته على افتكاك الكرة والربط بين الخطوط، ليقدم واحدة من أفضل مبارياته بقميص المنتخب المغربي.

ولم يكن الأداء اللافت الذي قدمه اللاعب الشاب مجرد محطة عابرة، بل عكس حجم الإمكانات التي يمتلكها ومستوى التطور الذي بلغه في سن مبكرة، الأمر الذي عزز القناعة بأنه أحد أبرز الأسماء المرشحة لقيادة خط وسط المنتخب المغربي خلال السنوات المقبلة، ومشروع نجم جديد يراهن عليه المغاربة لمواصلة الحضور القوي على الساحة العالمية.

ولم تكن مواجهة البرازيل عادية بالنسبة لأيوب بوعدي، إذ شهدت ظهوره الرسمي الأول بقميص المنتخب المغربي الأول، بعد قراره تمثيل "أسود الأطلس" على حساب منتخب فرنسا، في خطوة أثارت اهتماماً واسعاً بالنظر إلى مكانته كأحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأوروبية.

ورغم حداثة عهده بالمنافسات الدولية، أظهر نجم ليل الفرنسي شخصية استثنائية وثقة كبيرة أمام أحد أقوى منتخبات العالم، حيث نجح في أداء أدواره الدفاعية والهجومية بكفاءة عالية، وساهم في فرض التوازن على خط وسط المنتخب المغربي.

من المدرجات إلى مواجهة البرازيل

قبل ثماني سنوات فقط، كان أيوب بوعدي طفلاً في العاشرة من عمره يجلس في المدرجات متابعاً مباريات المنتخب المغربي في كأس العالم عام 2018، حاملاً حلماً بسيطاً يتمثل في ارتداء قميص "أسود الأطلس" يوماً ما.

ومع مرور السنوات، تحول ذلك الحلم إلى واقع يفوق التوقعات، بعدما شق طريقه بثبات نحو النجومية وأصبح أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المغربية. ففي مونديال عام 2026، لم يكتفِ بوعدي بالتواجد ضمن قائمة المنتخب، بل سجل ظهوره الرسمي الأول أساسياً في مواجهة من العيار الثقيل أمام البرازيل، أحد أكثر المنتخبات تتويجاً بكأس العالم.

وفي مفارقة لافتة، لم يكن الطفل الذي تابع مباريات المونديال من المدرجات عام 2018 يعلم أن ثماني سنوات فقط ستكون كافية لينتقل من مقاعد المشجعين إلى قلب الحدث، متحكماً بإيقاع خط الوسط المغربي أمام نجوم البرازيل على أكبر مسرح كروي في العالم، في مشهد جسّد رحلة استثنائية من الحلم إلى الواقع.ولعل هذه الرحلة السريعة والاستثنائية كانت أحد الأسباب التي جعلت أداء بوعدي يحظى بكل هذا الاهتمام، إذ لم يمر ظهوره اللافت أمام البرازيل مرور الكرام، بل فتح الباب أمام موجة واسعة من الإشادات والإعجاب داخل المغرب وخارجه.

بوعدي يسرق الأضواء

حظي أيوب بوعدي بإشادة واسعة من الجماهير والمحللين ووسائل الإعلام، التي اعتبرت ظهوره في افتتاح مشوار المغرب بالمونديال أحد أبرز المكاسب التي خرج بها "أسود الأطلس" من المباراة.

وأشاد نجم منتخب مصر السابق محمد أبو تريكة بأداء لاعب الوسط الشاب، قائلاً: "أيوب بوعدي ممتاز جداً، لم يرسل أي تمريرة خاطئة، وكان متاحاً لجميع اللاعبين في الملعب"، في إشارة إلى حضوره الكبير وقدرته على الربط بين خطوط المنتخب المغربي.