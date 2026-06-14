البنك الأردني الكويتي يرعى مؤتمر TEDxPSUT 2026 في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

خبرني - في إطار التزامه المستمر بدعم الابتكار وتمكين الطاقات الشبابية، رعى البنك الأردني الكويتي مؤتمر TEDxPSUT 2026 الذي نظمته جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا تحت شعار "إعادة تشكيل المستقبل" (Future Rewired) ، وذلك من خلال الترويج للمحفظة الرقميةwallet eli. وعٌقد المؤتمر بمشاركة أكثر من 250 طالباً ومهتماً من مختلف الجامعات والقطاعات وبمختلف الفئات العمرية المهتمين بعالم التكنولوجيا والأعمال والابتكار من كافة أنحاء المملكة.

وسلّط المؤتمر الضوء على التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في ظل التطور المتنامي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والدور المتزايد للأفراد والمؤسسات في مواكبة هذه التغيرات والمساهمة في تشكيل ملامح المستقبل. كما تضمن المؤتمر جلسات حوارية وتفاعلية تناولت مجموعة من الموضوعات المرتبطة بالتكنولوجيا المالي (FinTech)، الذكاء الاصطناعي، البيئة، ريادة الأعمال، الاقتصاد، وغيرها من المجالات التي تشهد تحولاً متسارعاً في نماذج العمل والإبداع، بالإضافة إلى أثر التكنولوجيا في مختلف جوانب الحياة ودور الإنسان في توجيهها نحو إحداث أثر إيجابي في المجتمع.

وفي تعليقه على هذه الرعاية، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة في البنك الأردني الكويتي، هيثم البطيخي: "نؤمن في البنك الأردني الكويتي بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالاستثمار في الإنسان والمعرفة، وأن تمكين الشباب من اكتساب المهارات المستقبلية وتعزيز قدراتهم على الابتكار يشكلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة. ويأتي دعمنا لمؤتمر TEDxPSUT انطلاقاً من إيماننا بأهمية توفير منصات ملهمة لتبادل الأفكار والخبرات، وتشجيع التفكير الإبداعي لدى الأجيال الشابة".

وأضاف البطيخي: "يشهد العالم اليوم تغيرات متسارعة تقودها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يتطلب إعداد كوادر قادرة على مواكبة هذه المتغيرات والاستفادة من الفرص التي تتيحها. ومن هذا المنطلق، يحرص البنك على دعم المبادرات التي تُسهم في بناء بيئة محفزة للإبداع وريادة الأعمال، انسجاماً مع توجهاته في دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز ثقافة الابتكار."

وتأتي هذه الرعاية انسجاماً مع استراتيجية البنك الأردني الكويتي الرامية إلى دعم المبادرات التعليمية التي تُسهم في تنمية المهارات المستقبلية وتعزيز ثقافة الابتكار لدى الشباب، بما يدعم مسيرة التحول الرقمي والابتكار في الأردن نحو اقتصاد أكثر تطوراً واستدامة.