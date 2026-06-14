برعاية وزير السياحة والآثار، جونيورز تعزّز حضورها في الأردن بافتتاح أكبر فروعها في شارع مكة بحضور دبلوماسي رفيع المستوى

خبرني- برعاية معالي الدكتور عماد الحجازين وزير السياحة والآثار، وبحضور سعادة الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وعدد من أصحاب السعادة سفراء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، وممثلي البعثات الدبلوماسية والشخصيات الاقتصادية والإعلامية، افتتحت شركة فينيسيا العالمية لإدارة المطاعم، المالكة لحقوق الامتياز الحصرية لعلامة "جونيورز" في الأردن، أكبر فروع العلامة التجارية في المملكة في شارع مكة بالعاصمة عمّان.

ويأتي افتتاح الفرع الرابع في إطار رؤية شركة فينيسيا العالمية لإدارة المطاعم الهادفة إلى الاستثمار طويل الأمد في المملكة، والإسهام في تطوير قطاع المطاعم والضيافة، وتعزيز البيئة الاستثمارية من خلال استقطاب العلامات التجارية المتميزة وتوفير تجارب عالمية المستوى تلبي تطلعات المستهلك الأردني.

وتعليقًا على هذه المناسبة، قال عبد الله الحسن، رئيس مجلس إدارة شركة فينيسيا العالمية لإدارة المطاعم: "يمثل افتتاح أكبر فروع جونيورز في الأردن تتويجًا لمرحلة استثنائية من النمو حققتها العلامة التجارية منذ دخولها إلى السوق الأردني. ففي أقل من عام، نجحنا في افتتاح أربعة فروع في مواقع استراتيجية مختلفة، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي لمسناها من المستهلك الأردني، ويؤكد المكانة التي استطاعت العلامة أن تبنيها خلال فترة زمنية قياسية".

وأضاف: "ينبع هذا التوسع من إيماننا العميق بقدرات الاقتصاد الأردني وما يمتلكه من كفاءات وفرص وإمكانات واعدة للنمو. وبوصفنا شركة أردنية، فإننا نؤمن بأهمية الاستثمار في وطننا والإسهام في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية من خلال مشاريع نوعية تسهم في تطوير قطاع المطاعم والضيافة، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للأردنيين، وتعزيز الشراكات مع الموردين والشركات المحلية بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويحقق أثرًا مستدامًا للمجتمع".

من جانبه، قال عبد الله الأنصاري، المؤسس والرئيس التنفيذي لجونيورز كوربوريشن: "يعكس افتتاح الفرع الرابع والأكبر لجونيورز في الأردن قوة الحضور الذي استطاعت العلامة تحقيقه في السوق الأردني خلال فترة قصيرة، ويؤكد أن الأردن أصبح محطة محورية في مسيرة نمو جونيورز الإقليمية. نحن فخورون بما تحقق حتى اليوم من انتشار وثقة وتفاعل من المستهلك الأردني، ونرى في هذا الإنجاز دليلًا واضحًا على قدرة العلامة على النمو في الأسواق الواعدة عندما تقترن الرؤية الصحيحة بالشريك المحلي القادر على التنفيذ والابتكار".

وأضاف الأنصاري: "تمثل شراكتنا مع شركة فينيسيا العالمية لإدارة المطاعم نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الخبرة الإقليمية والمعرفة العميقة بالسوق المحلي. وما نشهده اليوم في الأردن ليس مجرد توسع في عدد الفروع، بل بناء لحضور مستدام للعلامة التجارية من خلال تجربة ترتكز على الجودة والكفاءة والابتكار، ما يعزز طموحنا في مواصلة التوسع وترسيخ مكانة جونيورز بوصفها إحدى العلامات الصاعدة في قطاع المطاعم على مستوى المنطقة".

ويتميز الفرع الجديد بموقعه الحيوي في شارع مكة، أحد أبرز الوجهات التجارية في العاصمة عمّان، حيث صُمم ليقدم تجربة متكاملة تجمع بين الجودة العالية والخدمة السريعة والأجواء العصرية، مع طاقة استيعابية وتشغيلية تعد الأكبر بين جميع فروع "جونيورز" في المملكة.

ومع افتتاح فرعها الرابع والأكبر في المملكة، تواصل "جونيورز" ترسيخ مكانتها في السوق الأردني وتعزيز حضورها بين المستهلكين، مؤكدة التزامها بتقديم تجربة مختلفة تجمع بين الجودة والابتكار والقيمة المضافة للمجتمع والاقتصاد المحلي.