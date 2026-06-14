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  • مدير التربية والتعليم لمنطقة الكرك يفتتح مشاريع “سنبلة” في مدرسة الثنية الأساسية المختلطة

مدير التربية والتعليم لمنطقة الكرك يفتتح مشاريع “سنبلة” في مدرسة الثنية الأساسية المختلطة

  • 14 حزيران 2026
  • 13:34
مدير التربية والتعليم لمنطقة الكرك يفتتح مشاريع سنبلة في مدرسة الثنية الأساسية المختلطة

خبرني - برعاية مدير التربية والتعليم لمنطقة الكرك نضال الفتينات، افتتحت مدرسة الثنية الأساسية المختلطة مجموعة من المشاريع التطويرية المنفذة ضمن مبادرة “سنبلة”، بحضور عدد من رؤساء الأقسام التربوية والمشرفين التربويين وأفراد المجتمع المحلي.

واطّلع الحضور على مشروع “أثر” الذي يهدف إلى توفير مكان آمن ومناسب لانتظار أطفال الصف التمهيدي والصفوف الثلاثة الأولى قبل بدء الدوام وبعد انتهائه، بالإضافة إلى دوره في خدمة أطفال رياض الأطفال أثناء أوقات اللعب، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية أكثر أمانًا وراحة للطلبة.

كما تم افتتاح مشروع “خطوة” الذي جاء استجابة لاحتياجات الطلبة والبيئة المدرسية، ويسهم في تطوير المرافق المدرسية وتحسين الخدمات المقدمة للطلبة، بما ينعكس إيجابًا على العملية التعليمية.

وأشاد عطوفة مدير التربية والتعليم بالجهود المبذولة في تنفيذ المشاريع، مثمنًا روح المبادرة والعمل التشاركي التي أظهرتها إدارة المدرسة وفريق العمل، مؤكدًا أهمية المشاريع الريادية التي تنطلق من احتياجات المدرسة الحقيقية وتسهم في تطوير البيئة التعليمية وتحسين جودة التعليم.

من جانبها، عبّرت مديرة المدرسة إيمان الجعافرة عن اعتزازها بما تحقق من إنجازات، مؤكدة أن هذه المشاريع جاءت ثمرة تعاون مثمر بين إدارة المدرسة والمعلمات والداعمين وأفراد المجتمع المحلي، الذين كان لهم دور بارز في تحويل الأفكار إلى واقع ملموس يخدم الطلبة.

وفي ختام الزيارة، تم تكريم الداعمين والمساهمين في إنجاح المشاريع تقديرًا لجهودهم ودعمهم المستمر، وسط أجواء من الفخر والاعتزاز بما تحقق من إنجازات تخدم المدرسة وطلبتها.

مدير التربية والتعليم لمنطقة الكرك يفتتح مشاريع “سنبلة” في مدرسة الثنية الأساسية المختلطة
مدير التربية والتعليم لمنطقة الكرك يفتتح مشاريع “سنبلة” في مدرسة الثنية الأساسية المختلطة
مدير التربية والتعليم لمنطقة الكرك يفتتح مشاريع “سنبلة” في مدرسة الثنية الأساسية المختلطة
مدير التربية والتعليم لمنطقة الكرك يفتتح مشاريع “سنبلة” في مدرسة الثنية الأساسية المختلطة
مدير التربية والتعليم لمنطقة الكرك يفتتح مشاريع “سنبلة” في مدرسة الثنية الأساسية المختلطة
مدير التربية والتعليم لمنطقة الكرك يفتتح مشاريع “سنبلة” في مدرسة الثنية الأساسية المختلطة

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